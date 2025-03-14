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الأمير وليام يكشف: "أشجع فريق مؤمن بالخرافات!"

منوعات
2025-03-14 | 09:50
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الأمير وليام يكشف: &quot;أشجع فريق مؤمن بالخرافات!&quot;
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الأمير وليام يكشف: "أشجع فريق مؤمن بالخرافات!"

كشف الأمير وليام الجمعة انه من مشجعي فريق أستون فيلا المؤمنين بالخرافات، لدرجة انه ينقل أطفاله من مكان إلى آخر في أنحاء منزله خلال المباريات، لتغيير حظ فريقه.

وأقر الأمير وليام (42 عاما)، الإبن البكر للملك تشارلز الثالث وولي عهد العرش البريطاني، انه غالبا ما ينشر آراءه حول كرة القدم على منتديات المشجعين من دون الكشف عن هويته.

وقال لصحيفة "ذا صن": "إذا كنت في المنزل وحدي مع الأطفال، ربما لا أتناول جعة ما قبل المباراة، لكن لدي بعض الخرافات حول مكان جلوسي عندما أشاهد المباراة.

وكان الأمير وليام الأربعاء في ملعب فيلا بارك لمتابعة رجال المدرب الإسباني أوناي إيمري يتأهلون إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز على بروج البلجيكي 3-0، بعد فوزهم أيضا ذهابا 3-1.

وأضاف أنه أصبح مشجعا لفريق مدينة برمنغهام، بعدما كان يصطحبه أصدقاء العائلة إلى المباريات عندما كان أصغر سنا "مع الصداقة بين المشجعين، الهتافات والغناء، شعرت باني أنتمي إلى هذا المكان".

 
وكالة فرانس برس

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