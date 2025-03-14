هبطت بسلام ثم اشتعلت... هلع بين الركاب على مدرج مطار دنفر (فيديو)

شهد مطار دنفر الدولي ليل الخميس حادثًا مخيفًا بعد أن اشتعلت النيران فجأة في طائرة تابعة لـ"أميركان إيرلاينز"، مما أجبر الركاب على إخلاء الطائرة عبر الأجنحة، بينما غطى الدخان الأسود الكثيف المدرج.

الطائرة من طراز بوينغ 737-800، والتي كانت متجهة إلى تكساس، اضطرت لتغيير مسارها إلى دنفر بعد فترة وجيزة من إقلاعها من كولورادو سبرينغز، وذلك بعد أن أبلغ طاقم الطائرة عن اهتزازات في المحرك، وفقًا لما ذكرته إدارة الطيران الفيدرالية.(FAA)

وبحسب الشركة والإدارة، فقد هبطت الرحلة بسلام في دنفر عند الساعة 5:15 مساءً، لكن الحريق اندلع في أحد محركاتها على المدرج، مما استدعى إجلاء الركاب.

وأكد المطار عبر منصة X أن 12 شخصًا أصيبوا بجروح طفيفة ونُقلوا إلى مستشفيات محلية لتلقي العلاج.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي النيران وهي تلتهم الطائرة وسط تصاعد الدخان، في حين سارع طاقم المطار لإخماد الحريق المروع.

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