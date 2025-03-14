الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
14
o
الجنوب
18
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
14
o
الجنوب
18
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بركان ضخم يهدّد هذه المنطقة في الولايات المتحدة... المشهد المتوقع كارثي!
منوعات
2025-03-14 | 12:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بركان ضخم يهدّد هذه المنطقة في الولايات المتحدة... المشهد المتوقع كارثي!
رُصدت مؤخرًا مستويات مرتفعة بشكل ملحوظ من انبعاثات الغازات البركانية حول جبل سبور، الذي يقع على بُعد 75 ميلًا من أنكوريغ، ويسكنه ما يقرب من 300 ألف شخص.
وفي التفاصيل، أفاد مرصد ألاسكا للبراكين "AVO" بأن الانبعاثات "تؤكد" تدفق صهارة جديدة تحت البركان، ما يُشير إلى ثوران مُتوقع.
كما رُصدت زيادة في النشاط الزلزالي وتشوهات أرضية في المنطقة المحيطة، وشرح العلماء أن هذه الدلالات تشير إلى "احتمالية حدوث ثوران بركاني خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة القادمة".
وبحال ثار جبل سبور، فسيسبب ذلك انهيارات طينية مدمرة، انهيارات جليدية من الغاز الساخن، وتدفقات من الحمم البركانية بسرعة تزيد عن 200 ميلا في الساعة.
وتوقع العلماء أن تنتقل سحابة الرماد على بعد مئات الأميال، الأمر الذي سيزوّد المناطق المنخفضة بانبعاثات سامة.
وفي حين، توقع العلماء حدوث تغييرات إضافية في بيانات الرصد، ولكنه من الممكن أن يحدث الثوران من دون سابق إنذار.
وأتى هذا التحذير بعد أن شهد جبل سبور سلسلة من الزلازل الصغيرة خلال الأشهر الأخيرة حيث كشف مرصد AVO عن حدوث أكثر من 100 زلزال أسبوعيًا تحت جبل سبور.
واعتقد العلماء أن السيناريو الأكثر ترجيحًا سيكون مشابهًا للانفجارات البركانية التي وقعت عامي ١٩٥٣ و١٩٩٢، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
آخر الأخبار
منوعات
يهدّد
المنطقة
الولايات
المتحدة...
المشهد
المتوقع
كارثي!
التالي
الأمير وليام يكشف: "أشجع فريق مؤمن بالخرافات!"
علاقة صادمة بين قلة النوم وتغييرات في سمات الشخصية... هذا ما كشفته دراسة جديدة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-02-07
خامنئي يتوعد بالرد بالمثل إذا ما هددت الولايات المتحدة إيران
أخبار دولية
2025-02-07
خامنئي يتوعد بالرد بالمثل إذا ما هددت الولايات المتحدة إيران
0
آخر الأخبار
2025-02-03
مسؤول في البيت الأبيض: من المتوقع أن يصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا الثلاثاء بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وحظر التمويل المستقبلي للأونروا
آخر الأخبار
2025-02-03
مسؤول في البيت الأبيض: من المتوقع أن يصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا الثلاثاء بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وحظر التمويل المستقبلي للأونروا
0
آخر الأخبار
2025-02-20
أكسيوس: من المتوقع أن يلتقي الوزير الإسرائيلي ديرمر بمبعوث البيت الأبيض ويتكوف في الولايات المتحدة اليوم لبدء محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
آخر الأخبار
2025-02-20
أكسيوس: من المتوقع أن يلتقي الوزير الإسرائيلي ديرمر بمبعوث البيت الأبيض ويتكوف في الولايات المتحدة اليوم لبدء محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
0
أخبار دولية
2025-03-09
طهران ستدرس إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة في هذه الحالة
أخبار دولية
2025-03-09
طهران ستدرس إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة في هذه الحالة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
11:23
هبطت بسلام ثم اشتعلت... هلع بين الركاب على مدرج مطار دنفر (فيديو)
منوعات
11:23
هبطت بسلام ثم اشتعلت... هلع بين الركاب على مدرج مطار دنفر (فيديو)
0
منوعات
09:50
الأمير وليام يكشف: "أشجع فريق مؤمن بالخرافات!"
منوعات
09:50
الأمير وليام يكشف: "أشجع فريق مؤمن بالخرافات!"
0
منوعات
2025-03-12
علاقة صادمة بين قلة النوم وتغييرات في سمات الشخصية... هذا ما كشفته دراسة جديدة
منوعات
2025-03-12
علاقة صادمة بين قلة النوم وتغييرات في سمات الشخصية... هذا ما كشفته دراسة جديدة
0
منوعات
2025-03-11
بعد إعلان وفاتها منذ سنوات "ظهرت" في قاعة المحكمة... "يبدو انني على قيد الحياة"!
منوعات
2025-03-11
بعد إعلان وفاتها منذ سنوات "ظهرت" في قاعة المحكمة... "يبدو انني على قيد الحياة"!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-03-08
عراقجي: إيران "لم تتلق حتى الآن" رسالة من ترامب
أخبار دولية
2025-03-08
عراقجي: إيران "لم تتلق حتى الآن" رسالة من ترامب
0
آخر الأخبار
02:22
إحصاءات غرفة التحكم: قتيل و١١ جريحًا في ١٠ حوادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
آخر الأخبار
02:22
إحصاءات غرفة التحكم: قتيل و١١ جريحًا في ١٠ حوادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
0
حال الطقس
2025-02-15
منخفض جوي قطبي منتصف الاسبوع المقبل
حال الطقس
2025-02-15
منخفض جوي قطبي منتصف الاسبوع المقبل
0
أخبار لبنان
2025-02-28
طرقات مقطوعة بالثلوج...
أخبار لبنان
2025-02-28
طرقات مقطوعة بالثلوج...
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
ما بعد حرب لبنان... الصحة النفسية في عالم يحكمه الـAI
تقارير نشرة الاخبار
14:49
ما بعد حرب لبنان... الصحة النفسية في عالم يحكمه الـAI
0
أخبار دولية
14:35
المقترح الأميركي بشأن هدنة بين روسيا واوكرانيا أصبح في عهدة موسكو .. وترقب للموقف الروسي
أخبار دولية
14:35
المقترح الأميركي بشأن هدنة بين روسيا واوكرانيا أصبح في عهدة موسكو .. وترقب للموقف الروسي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
سلاح حزب الله على طاولة مجلس الوزراء
تقارير نشرة الاخبار
14:32
سلاح حزب الله على طاولة مجلس الوزراء
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
أجواء رمضانية مميّزة وجوائز عديدة بانتظاركم يوميًا في الـForum De Beyrouth
تقارير نشرة الاخبار
14:27
أجواء رمضانية مميّزة وجوائز عديدة بانتظاركم يوميًا في الـForum De Beyrouth
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
القروض المصرفية تعود وهذه هي الشروط
تقارير نشرة الاخبار
14:23
القروض المصرفية تعود وهذه هي الشروط
0
أخبار دولية
14:16
أطفال هذا الرجل الفلسطينيّ ما زالوا تحت الأنقاض في غزة... لهذا السبب
أخبار دولية
14:16
أطفال هذا الرجل الفلسطينيّ ما زالوا تحت الأنقاض في غزة... لهذا السبب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
تلافي تداعيات النزوح شمالا محور اجتماع موسع في دارة ميقاتي
تقارير نشرة الاخبار
14:12
تلافي تداعيات النزوح شمالا محور اجتماع موسع في دارة ميقاتي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
فصول جديدة من النزوح السوري تشهدها مناطق شمالية
تقارير نشرة الاخبار
14:11
فصول جديدة من النزوح السوري تشهدها مناطق شمالية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
زيارة تاريخية لوفد درزي سوري إلى اسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
14:07
زيارة تاريخية لوفد درزي سوري إلى اسرائيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
03:43
إليكم جدول أسعار المحروقات
آخر الأخبار
03:43
إليكم جدول أسعار المحروقات
2
أمن وقضاء
10:17
البيطار استجوب مقلد وتركه بسند إقامة
أمن وقضاء
10:17
البيطار استجوب مقلد وتركه بسند إقامة
3
اقتصاد
06:46
لأول مرة... الذهب يتجاوز الـ3000 دولار
اقتصاد
06:46
لأول مرة... الذهب يتجاوز الـ3000 دولار
4
أمن وقضاء
05:57
الجيش: توقيف 4 أشخاص في منطقتَي قبرشمون وبتاتر - عاليه لإطلاقهم النار
أمن وقضاء
05:57
الجيش: توقيف 4 أشخاص في منطقتَي قبرشمون وبتاتر - عاليه لإطلاقهم النار
5
أخبار لبنان
11:16
اللبنانية الأولى التقت الجالية في نيويورك: نريد أن تحققوا انجازاتكم في لبنان
أخبار لبنان
11:16
اللبنانية الأولى التقت الجالية في نيويورك: نريد أن تحققوا انجازاتكم في لبنان
6
أخبار لبنان
07:13
سلام: سنسعى الى تعزيز شبكات الأمان الإجتماعي
أخبار لبنان
07:13
سلام: سنسعى الى تعزيز شبكات الأمان الإجتماعي
7
آخر الأخبار
00:38
أسرار الصحف المحلية ١٤-٣-٢٠٢٥
آخر الأخبار
00:38
أسرار الصحف المحلية ١٤-٣-٢٠٢٥
8
حال الطقس
03:34
طقس دافئ جدًا مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة
حال الطقس
03:34
طقس دافئ جدًا مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More