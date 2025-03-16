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في المكسيك... منظمو مصارعة الثيران يعارضون اقتراح حظر العروض المؤذية للحيوانات

منوعات
2025-03-16 | 06:30
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في المكسيك... منظمو مصارعة الثيران يعارضون اقتراح حظر العروض المؤذية للحيوانات
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في المكسيك... منظمو مصارعة الثيران يعارضون اقتراح حظر العروض المؤذية للحيوانات

رفض منظمو عروض مصارعة الثيران اقتراحا تقدمت به بلدية مكسيكو بحظر العروض التي تنطوي على قتل الحيوانات أو إساءة معاملتها، في المنطقة التي تضم أكبر حلبة في العالم لمصارعة الثيران.

وأشار بيان لحلبة "بلازا مكسيكو" إلى أنّ هذا الاقتراح "يشكل تهديدا واضحا لأحد أهم التقاليد الثقافية في بلادنا"، مضيفا إنّ ذلك "يشوّه تماما" جوهر مصارعة الثيران التي ستصبح مع هذا الاقتراح "حدثا معاكسا لطبيعته الحقيقية، ما يعني بداية اختفائه".

وقالت رئيسة بلدية العاصمة كلارا بروغادا التي سترفع الاقتراح إلى الكونغرس المحلي: "لا يمكن لمدينة مكسيكو أن تواصل اعتماد القسوة كعرض وإطالة معاناة الحيوان ونفوقه من أجل الترفيه".

ويحظر الاقتراح قتل الثيران داخل الحلبات وخارجها، واستخدام الأدوات الحادة "التي تؤدي إلى إصابة الثور أو نفوقه"، مثل السيوف والرماح والعصي، ويسمح فقط باعتماد الرداء والقماش الأحمر.

وقد يُناقَش الاقتراح الثلاثاء القادم في الكونغرس المكسيكي، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وكانت قد قدّمت بروغادا اقتراحها بعد ثلاث سنوات من النزاعات القانونية بين مروّجي مصارعة الثيران وناشطين في مجال حقوق الحيوان، الذين يريدون حظر مصارعة الثيران في العاصمة. (...)

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