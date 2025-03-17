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بعد فتح قبر القديسة تيريزا الأفيلية في عام 1914... العالم على موعد مع حدث ديني بارز
منوعات
2025-03-17 | 12:23
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بعد فتح قبر القديسة تيريزا الأفيلية في عام 1914... العالم على موعد مع حدث ديني بارز
سيُفتح قبر القديسة تيريزا الأفيلية وستُعرض رفاتها، التي يبلغ عمرها 700 سنة، في إسبانيا ابتداء من 11 إلى 25 أيار، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، ستكون الفرصة لزيارة القديسة تيريزا والصلاة متاحة أمام الأشخاص خلال تلك الفترة.
وكانت القديسة تيريزا قد تصدرت عناوين الصحف العام الماضي عندما اكتشف فريق من الباحثين أن رفاتها "سليمة" ولم تتحلل كما توقعوا.
ويواصل الخبراء محاولة كشف لغز عدم تحلل رفات القديسة تيريزا بهدف إيجاد أساليب مماثلة للحفاظ على رفات قديسي المستقبل.
وفُتح نعش القديسة تريزا، الواقع في كاتدرائية بإسبانيا، لأول مرة عام ١٧٥٠، ووجد الكهنة أن جسدها لم يتحلل.
كما أن المرة الأخيرة التي تم فيها فتح المقبرة كانت في عام 1914.
وفي ١١ أيار، سيتم إحضار 10 مفاتيح لفتح البوابة الخارجية، القبر الرخامي والتابوت الفضي الذي يحوي رفاتها.
والجدير بالذكر أن القديسة تيريزا أصبحت أول امرأة تُرقّى إلى رتبة دكتورة في الكنيسة عام ١٩٧٠، وهو شرف يُمنح للقديسين المتوفين لمساهمتهم الكبيرة في عقيدة الكنيسة.
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