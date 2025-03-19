اكتشاف مدهش قد يقلب الموازين... هذا ما عثر عليه العلماء داخل أحد الأهرامات!

اكتشف العلماء هياكل عظمية أظهرت علامات نشاط بدني شاق في هرم مصري، في موقع "تومبوس" الأثري.واعتقد العلماء أن "الأهرامات التي كانت تُعتبر في السابق مثوى النخبة، ربما ضمّت عمالًا ذوي مكانة اجتماعية متدنية".وبحسب العلماء، قد يساعد هذا الاكتشاف على رسم صورة كاملة لقصة الأهرامات المصرية.وأكّد العلماء أن أنماط نشاط النخبة المصرية الثرية كانت مختلفة تماماً عن أنماط نشاط عامة الشعب، ما يُسهّل تمييز الاثنين من خلال بقايا هياكلهم العظمية.ولفت العلماء إلى أن دراستهم المنشورة في مجلة علم الآثار الأنثروبولوجي، تتحدى "افتراضًا راسخًا في مجال علم المصريات"، وخلصوا إلى أن "وجود هؤلاء الأفراد داخل الأهرامات يناقض الرواية التقليدية القائلة بأن النخبة دُفنت حصريًا في مقابر ضخمة".