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فنلندا البلد الأكثر سعادة في العالم للمرة الثامنة على التوالي!
منوعات
2025-03-20 | 07:30
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فنلندا البلد الأكثر سعادة في العالم للمرة الثامنة على التوالي!
تصدّرت فنلندا ترتيب الدول الأكثر سعادة في العالم للعام الثامن على التوالي، في التصنيف الذي يُنشر سنويا برعاية الأمم المتحدة.
وبقيت مختلف الدول الاسكندينافية ضمن البلدان العشر الأكثر سعادة، إذ أتت الدنمارك وأيسلندا والسويد بعد فنلندا، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".
وللمرة الأولى، برزت كوستاريكا والمكسيك ضمن المراكز العشرة الأولى، حيث احتلت كوستاريكا المركز السادس فيما أتت المكسيك في المركز العاشر.
وأتت فرنسا في المركز 33، فيما حلّت سويسرا في المركز 13 وبلجيكا في المركز 14 وكندا في المركز 18.
وصُنّفت أفغانستان التي تعاني من كارثة إنسانية منذ استعادة حركة "طالبان" السيطرة على الحكم في العام 2021، الدولة الأكثر تعاسة في العالم.
وتراجعت الولايات المتحدة إلى المركز الرابع والعشرين، وهو أسوأ تصنيف لها منذ نشر التقرير للمرة الأولى عام 2012 حين احتلت المركز الحادي عشر.
وأشار معدو التقرير إلى أنّ مشاركة الوجبات "ترتبط بشكل كبير بسعادة الإنسان"، مشيرين إلى أن "عدد الأشخاص الذين يتناولون الطعام بمفردهم في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 53 في المئة على مدى العقدين الفائتين".
وحلّل التقرير أيضاً سلوك السكان في العالم في فترة 2022-2024، والذي لا يرتبط بدوره بالتغييرات التي تحصل منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وأكّد معدّو تقرير هذا العام أنّ لديهم أدلة جديدة على أن التصرفات التي تنطوي على كرم وإيمان ولطف هي "توقعات مهمة للسعادة، حتى أكثر من الحصول على راتب مرتفع"، وأضافوا أنّ "معدّل إرجاع المحافظ المفقودة أعلى بكثير مما يتوقعه الناس".
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