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في عيد الأم... معايير نمطية يحددها المجتمع ونساء رائدات يكسرن الحواجز

منوعات
2025-03-21 | 08:00
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في عيد الأم... معايير نمطية يحددها المجتمع ونساء رائدات يكسرن الحواجز
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في عيد الأم... معايير نمطية يحددها المجتمع ونساء رائدات يكسرن الحواجز

لطالما شكّل المجتمع قوالب نمطية تحد المرأة عموما والأم خصوصا، منها اختيار المهنة بشكلٍ يتناسب مع عائلتها الصغيرة من دون الاكتراث لطموحاتها ورغباتها.

في عيد الأم، نستعرض معًا عددا من الأمهات الرائدات اللواتي تخطين الحواجز في مجالات مختلفة كالشأن العام، الحياة الملكية والتمثيل.

الملكة رانيا

حصلت الملكة رانيا على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في القاهرة عام 1991، لتنطلق مسيرتها المهنية في القطاع العام ومجال تكنولوجيا المعلومات في الأردن.

وتزوجت الملكة رانيا في 10 حزيـران عام 1993، من الملك عبدالله الثاني حيث كوّنا معا عائلة صغيرة تكونت من ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، الأميرة إيمان، الأميرة سلمى والأمير هاشم.

وتُعرف الملكة رانيا بنشاطها الدائم في مختلف المجالات الحقوقية، المجتمعية والسياسية ودعمها للجيل الشاب في الاردن، إلى جانب كونها زوجة وأم.

وتسعى الملكة رانيا إلى كسر الصور النمطية عن المرأة بطبيعة عملها وتمكين النساء، حماية الأطفال والأسر وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا لزيادة فرص العمل امام الشباب.

أنجلينا جولي

أنجلينا جولي، ليست مجرد ممثلة أميركية وصلت نجوميتها الى العالمية، بل هي ام لستة أبناء وناشطة بارزة في مجال حقوق الإنسان.

في عام 2002، أصبحت أنجلينا جولي أمًا عندما تبنت مادوكس شيفان مع زوجها، آنذاك، النجم براد بيت، وبعد 3 سنوات، انضمت زهرة مارلي إلى العائلة. 

ورُزق الثنائي بابنتهما شيلوه نوفيل في عام ٢٠٠٦ وتبنت أنجلينا جولي ابنها باكس ثين في عام ٢٠٠٨، واستقبلت توأمها نوكس ليون وفيفيان مارشلين لاحقا.

سعت أنجلينا جولي دائما لجعل العالم مكاناً أفضل من خلال مجموعة متنوعة من الجهود الخيرية حيث شغلت منصب المبعوثة الخاصة السابقة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لمساعدة الأشخاص، البلدان والبيئة.

وبدأت أنجلينا جولي نشاطها كسفيرة للنوايا الحسنة حيث سافرت إلى سيراليون والعراق وتايلاند وغيرها لمساعدة اللاجئين والمطالبة بحقوقهم.
 
كيت ميدلتون
 
كاثرين، أميرة ويلز وزوجة الأمير ويليام، معروفة بقربها من الناس ونشاطها الدائم في الجمعيات الخيرية والحقوقية. 

درست كيت تاريخ الفن في جامعة سانت أندروز في اسكتلندا بينما كانت تعمل كنادلة بدوام جزئي، وبعد تخرجها، تولت مناصب مختلفة في شركة والديها، بالإضافة إلى قيامها بالعديد من الأعمال الخيرية.

وأثناء دراستها في سانت أندروز، التقت كيت بزميلها في السنة الأولى الأمير ويليام وكان الاثنان صديقين مقربين للغاية وتزوجا في عام 2011 وحصلت حينها على لقب دوقة كامبريدج.

وكوّن الثنائي الملكي عائلة صغيرة مؤلفة من الأمراء جورج ألكسندر لويس، شارلوت إليزابيث ديانا ولويس آرثر تشارلز .

وشاركت كيت في العديد من النشاطات التابعة للجمعيات الخيرية، وخاصة تلك التي تُعنى بالأطفال وفي عام ٢٠٢١، أسست مركزًا للأطفال، كما دعمت مؤخرا النشاطات المتعلقة بالصحة النفسية. 

وفي عام 2024، أعلن قصر كنسينغتون أن كيت تخضع "لعملية جراحية مخطط لها في البطن" ولن تعود إلى مهامها الرسمية لمدة شهرين تقريبًا لتعلن لاحقا إصابتها بالسرطان وخضوعها للعلاج الكيميائي. 

وبعد رحلة طويلة مع العلاج والتحديات التي نجهلها، تحدت كيت ميدلتون المرض وعادت بأخبار سارة حيث شاركت خبر شفائها مع محبيها في كانون الأول الفائت.
 

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