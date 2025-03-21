الذوبان يهدد المناطق الجليدية والأمم المتحدة تحذر: الحفاظ عليها مسألة "بقاء"

أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن كل المناطق الجليدية سجلت خسارة صافية في كتلتها عام 2024 للعام الثالث على التوالي، مضيفة أن الحفاظ عليها هو مسألة "بقاء".



وشددت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية سيليستي ساولو بمناسبة اليوم العالمي الأول للأنهار الجليدية على أن "الحفاظ على الأنهار الجليدية ليس ضرورة بيئية واقتصادية ومجتمعية فحسب، بل مسألة بقاء".



وأفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في بيان بأن أكثر من 275 ألف نهر جليدي في مختلف أنحاء العالم تغطي نحو 700 ألف كيلومتر مربع، وهذا لا يشمل الصفائح الجليدية القارية في غرينلاند والقارة القطبية الجنوبية.



لكن هذه التكوينات الجليدية تنحسر بسرعة بسبب تغير المناخ.



وشهدت خمسة من الأعوام الستة الماضية تراجعا قياسيا في الأنهار الجليدية،"وكانت السنة الهيدرولوجية 2024 هي السنة الثالثة على التوالي التي شهدت فيها كل المناطق الجليدية، البالغ عددها 19 منطقة، خسارةً صافية في كتلتها"، بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.



وأوضحت المنظمة استنادا إلى بيانات من الدائرة العالمية لمراقبة الأنهار الجليدية في سويسرا أن "الخسارة في كتلة الأنهار الجليدية بلغت 450 مليار طن في السنة الهيدرولوجية 2024".



وأشارت إلى أنها "السنة الرابعة الأكثر سلبية على الإطلاق في ما يتعلق بكتلة الأنهار الجليدية"، علما أن أسوأها كان عام 2023.



وأضافت "في حين كانت الخسارة في الكتلة معتدلة نسبيا في مناطق مثل القطب الشمالي الكندي أو محيط غرينلاند، شهدت الأنهار الجليدية في الدول الإسكندنافية وسفالبارد وشمال آسيا أكبر خسارة سنوية مُسجلة في كتلتها".



وبناء على نتائج الرصد المُجمَّعة من كل أنحاء العالم، "قدّرت الدائرة العالمية لمراقبة الأنهار الجليدية أن الأنهار الجليدية (باستثناء الصفائح الجليدية القارية في غرينلاند والقارة القطبية الجنوبية) فقدت ما مجموعه أكثر من 9000 مليار طن من كتلتها منذ بدء التسجيل في عام 1975".