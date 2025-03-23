تقرير عالمي: لبنان الأكثر تعاسةً عربياً والإمارات الأكثر سعادةً!

في تقرير صادم جديد، حلّ لبنان في المرتبة 145 من أصل 147 دولة ضمن تقرير السعادة العالمي لعام 2025، الصادر في 21 آذار عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة. بهذا الترتيب، يصبح لبنان واحدًا من أكثر الدول تعاسة في العالم، متقدّمًا فقط على سيراليون وأفغانستان.

ويُظهر التقرير تراجعًا كبيرًا في مستوى الرفاه النفسي والمعيشي في لبنان، على الرغم من أن العام 2023 شهد ترتيبًا أسوأ، حيث حلّ لبنان في المركز ما قبل الأخير.

أما على صعيد الدول العربية، فجاءت اليمن في المرتبة 140، مصر 135، الأردن 128، فلسطين 108، والعراق 101، بينما حظيت بعض الدول الخليجية بتصنيفات أفضل بكثير، حيث جاءت عُمان في المرتبة 52، السعودية في المرتبة 32، والإمارات العربية المتحدة في المرتبة 21، وهو أعلى ترتيب بين الدول العربية. ويُشار إلى أن سوريا لم تُدرج ضمن تقرير هذا العام.

إقليميًا، احتلت إيران المرتبة 99، بينما جاءت تركيا في المرتبة 94.

عالميًا، حافظت الدول الاسكندنافية على مراكز الصدارة، إذ جاءت فنلندا أولاً، تليها الدنمارك، ثم آيسلندا، والسويد، وهي نفس المراتب التي تكرّرت في السنوات الأخيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن تقرير السعادة العالمي يُنشر سنويًا منذ عام 2012، ويهدف إلى تسليط الضوء على مفهوم السعادة كمؤشر لقياس رفاه الشعوب، مستندًا إلى مجموعة من العوامل أبرزها: الدخل، الصحة، الدعم الاجتماعي، الحرية، الثقة، وسخاء المجتمع.