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شات جي بي تي شخّص إصابتها بسرطان الدم... والمفاجأة بما قاله الأطباء لهذه الشابة!
منوعات
2025-03-24 | 11:06
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شات جي بي تي شخّص إصابتها بسرطان الدم... والمفاجأة بما قاله الأطباء لهذه الشابة!
روت الشابة مارلي غارنريتر التي ظنت أنها تعاني من الاكتئاب، كيف شخّص برنامج الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي" إصابتها بسرطان الدم.
وفي التفاصيل، عانت مارلي، البالغة من العمر 27 عامًا، من تعرّق ليلي وحكة جلدية، ولكنها رجحت أن يكون السبب حزنها الشديد لفقدان والدها فيكتور بسبب سرطان القولون.
كما كانت مارلي تعاني من فقدان الوزن، فقررت أن تستشير شات جي بي تي حول سبب الأمور التي تعاني منها، والذي أشار إلى احتمال إصابتها بسرطان الدم.
وفي هذا السياق، قررت مارلي زيارة طبيبها لأنها كانت تشعر بالتعب المستمر، ليكشف الفحص بالأشعة عن وجود كتلة في رئتها اليسرى.
وأُحيلت مارلي إلى طبيب رئة شخّص إصابتها بسرطان الدم، لتبدأ بذلك رحلتها مع العلاج الكيميائي.
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