الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد إقلاعها... طائرة أميركية تعود أدراجها والسبب غير متوقع

منوعات
2025-03-25 | 11:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد إقلاعها... طائرة أميركية تعود أدراجها والسبب غير متوقع
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد إقلاعها... طائرة أميركية تعود أدراجها والسبب غير متوقع

واجه ركابٌ متجهون إلى الصين في رحلةٍ لشركة "يونايتد إيرلاينز" مشكلة غير متوقعة، بعدما عادت الطائرة أدراجها إلى الولايات المتحدة بعد إقلاعها بسبب نسيان قائدها لجواز سفره.

وقد أظهرت بياناتُ التتبّع أن الرحلةَ رقم UA198 المتجهة من لوس أنجلوس إلى شنغهاي كانت تُحلّق فوق المحيط الهادئ بعد ظهر السبت عندما انعطفت وغيّرت مسارها باتجاه سان فرانسيسكو.

وأكدت شركة "يونايتد إيرلاينز" الثلاثاء لوكالة فرانس برس في رسالة إلكترونية أن الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 787" وكان فيها 270 شخصا، توقفت في سان فرانسيسكو "لأن الطيار لم يكن يحمل جواز سفره".

وقالت الشركة "رتّبنا لطاقم جديد لنقل عملائنا إلى وجهتهم ذلك المساء"، مشيرة إلى أن الركاب "حصلوا على قسائم لشراء وجبات وتعويضات"، من دون تحديد تفاصيل إضافية.

وأظهرت بيانات تتبّع الرحلات أن الطائرة هبطت في مطار بودونغ الدولي في شنغهاي بعد منتصف الليل، متأخرة حوالى ست ساعات عن موعد وصولها الأساسي.

وجاء تغيير مسار الرحلة في وقت كان مسافرون حول العالم لا يزالون يواجهون اضطرابات غداة إغلاق مطار هيثرو بلندن، أكثر مطارات أوروبا ازدحاما، بسبب حريق طاول محطة كهرباء.

آخر الأخبار

منوعات

إقلاعها...

طائرة

أميركية

أدراجها

والسبب

متوقع

LBCI التالي
"حدث كوني مصيري"... هكذا سيؤثر كسوف الشمس على حياة العذّاب العاطفية!
لأول مرة في العالم.. اكتشاف إصابة شاة بإنفلونزا الطيور في بريطانيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-03-18

سبعة قتلى في تحطم طائرة صغيرة أثناء إقلاعها في هندوراس

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-07

سانا: إقلاع أول طائرة سورية بعد التحرير من مطار دمشق الدولي

LBCI
أخبار دولية
2025-03-17

طائرة تجسس أميركية تتراجع بعد اقترابها من المجال الجوي الإيراني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-30

حادث اصطدام طائرة بمروحية في واشنطن كان متوقعاً!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
12:23

بعد سجنه 46 سنة وانتظار إعدامه... ياباني ينال البراءة والتعويض الذي حصل عليه خيالي!

LBCI
منوعات
11:10

"حدث كوني مصيري"... هكذا سيؤثر كسوف الشمس على حياة العذّاب العاطفية!

LBCI
منوعات
2025-03-24

لأول مرة في العالم.. اكتشاف إصابة شاة بإنفلونزا الطيور في بريطانيا

LBCI
منوعات
2025-03-24

شات جي بي تي شخّص إصابتها بسرطان الدم... والمفاجأة بما قاله الأطباء لهذه الشابة!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

حين دخل صحافي بالخطأ إلى غرفة الحرب... تسريب Signal يحرج واشنطن

LBCI
صحف اليوم
01:31

لاعتراضه على إدخال معدّات خلوي لشركة «وايفز»: وزير الاتصالات يقيل كريدية... (الأخبار)

LBCI
أخبار لبنان
02:55

الرئيس عون في عيد البشارة: لنجعل من المناسبة انطلاقة جديدة لترسيخ وحدتنا الوطنية الحقيقية

LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:10

حجمه يكفي لمحو مدينة بأكملها... كويكب ضخم يقترب من الأرض الأربعاء وهذا ما أكدته "ناسا"!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:48

فعاليات ليالي زمان في الفوروم دو بيروت مستمرة... وهذه أجواء الليلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

رفعت طربيه يعيد الحياة إلى مسرحية الأمير المجنون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

ممرضو الذكاء الإصطناعي يثيرون الجدل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

إستثمارات الإمارات في الولايات المتحدة: الذكاء الإصطناعي في الصدارة

LBCI
أخبار لبنان
14:34

افرام: المجتمع السيد هو الذي يتخذ قراره انطلاقا من مصلحته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

بعد ضربه واعتقاله.. إسرائيل تُفرج عن المخرج الفلسطيني حمدان بلال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

في سوريا ولبنان... خطة اسرائيلية لمواجهة "أسلحة إستراتيجية"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:28

حين دخل صحافي بالخطأ إلى غرفة الحرب... تسريب Signal يحرج واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:19

إقلاع مطار رينيه معوض مدنيا خلال سنة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
08:13

معلومات للـLBCI: الأسماء التي رفعها وزير المال لمرشحي حاكمية مصرف لبنان هي كريم سعيد وجميل باز وإدي الجميل

LBCI
صحف اليوم
01:31

لاعتراضه على إدخال معدّات خلوي لشركة «وايفز»: وزير الاتصالات يقيل كريدية... (الأخبار)

LBCI
حال الطقس
02:58

ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
17:50

مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة قعقعية الجسر أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطن

LBCI
أخبار لبنان
09:56

حريق داخل إحدى محطات توزيع المحروقات بالهرمل... والدفاع المدني يعلن سقوط 3 ضحايا

LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:10

حجمه يكفي لمحو مدينة بأكملها... كويكب ضخم يقترب من الأرض الأربعاء وهذا ما أكدته "ناسا"!

LBCI
أخبار لبنان
10:11

افرام من معراب: سنخوض الانتخابات البلدية بالتحالف مع القوات والكتائب ومنصور البون

LBCI
أمن وقضاء
07:32

توقيف 31 مشتبها بهم بجرائم مختلفة في مناطق شمالية عدة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More