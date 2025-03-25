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بعد إقلاعها... طائرة أميركية تعود أدراجها والسبب غير متوقع
منوعات
2025-03-25 | 11:31
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بعد إقلاعها... طائرة أميركية تعود أدراجها والسبب غير متوقع
واجه ركابٌ متجهون إلى الصين في رحلةٍ لشركة "يونايتد إيرلاينز" مشكلة غير متوقعة، بعدما عادت الطائرة أدراجها إلى الولايات المتحدة بعد إقلاعها بسبب نسيان قائدها لجواز سفره.
وقد أظهرت بياناتُ التتبّع أن الرحلةَ رقم UA198 المتجهة من لوس أنجلوس إلى شنغهاي كانت تُحلّق فوق المحيط الهادئ بعد ظهر السبت عندما انعطفت وغيّرت مسارها باتجاه سان فرانسيسكو.
وأكدت شركة "يونايتد إيرلاينز" الثلاثاء لوكالة فرانس برس في رسالة إلكترونية أن الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 787" وكان فيها 270 شخصا، توقفت في سان فرانسيسكو "لأن الطيار لم يكن يحمل جواز سفره".
وقالت الشركة "رتّبنا لطاقم جديد لنقل عملائنا إلى وجهتهم ذلك المساء"، مشيرة إلى أن الركاب "حصلوا على قسائم لشراء وجبات وتعويضات"، من دون تحديد تفاصيل إضافية.
وأظهرت بيانات تتبّع الرحلات أن الطائرة هبطت في مطار بودونغ الدولي في شنغهاي بعد منتصف الليل، متأخرة حوالى ست ساعات عن موعد وصولها الأساسي.
وجاء تغيير مسار الرحلة في وقت كان مسافرون حول العالم لا يزالون يواجهون اضطرابات غداة إغلاق مطار هيثرو بلندن، أكثر مطارات أوروبا ازدحاما، بسبب حريق طاول محطة كهرباء.
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