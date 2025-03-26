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ارتدته عام 2005... فستان زفاف ميلانيا ترامب معروض للبيع: لن تصدقوا سعره! (صور)

منوعات
2025-03-26 | 09:33
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ارتدته عام 2005... فستان زفاف ميلانيا ترامب معروض للبيع: لن تصدقوا سعره! (صور)
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ارتدته عام 2005... فستان زفاف ميلانيا ترامب معروض للبيع: لن تصدقوا سعره! (صور)

كشفت الكاتبة ليانا ساتنشتاين أن الفستان الفاخر الذي ارتدته ميلانيا ترامب عام 2005 في حفل زفافها من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي حمل توقيع المصمم جون غاليانو من دار ديور للأزياء، معروض للبيع بمبلغ قدره 45 ألف دولار على موقع "إي باي" الشهير.

وأوضحت ساتنشتاين أن صديقتها، باتريشيا تورفالدز، عثرت عليه صدفةً أثناء بحثها عن فساتين زفاف من تصميم دار ديور من الثمانينيات.

ومن جهته، ادّعى البائع الإلكتروني الذي لم يذكر اسمه، في خانة وصف المنتج على الموقع أنه اشترى الفستان من ميلانيا التي تعرف إليها عبر صديقة مشتركة عام 2010 مقابل 70 ألف دولار.

ولفت البائع إلى أنه أجرى بعض التعديلات الطفيفة على الفستان، بما في ذلك "إضافة طبقة جديدة من الساتان أسفل الفستان، وبعض قطع التطريز الإضافية في الأعلى، وطبقة جديدة من القماش في الجزء الخلفي من الفستان بالإضافة إلى بعض الأشرطة".

وبدوره، صرّح مصدر لصحيفة "ويمنز وير ديلي" أن فستان ميلانيا الحقيقي الذي اختارته مع آنا وينتور، أيقونة الموضة ورئيسة تحرير فوغ السابقة، كان في منتجع مار إيه لاغو في بالم بيتش، فلوريدا. 
 
 
 
 
 

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2005...

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(صور)

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