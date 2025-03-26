الولايات المتحدة على موعد مع عدد من الأعاصير... هذا ما حذّر منه خبراء الأرصاد الجوية!

توقع خبراء الأرصاد الجوية موسمًا جديدًا وقويًا من الأعاصير الأطلسية والتي بإمكانها أن تسبب دمارًا أكبر من تلك التي حصلت في عام ٢٠٢٤.



وأصدرت "أكيو ويذر" أول توقعاتها لموسم ٢٠٢٥ مشيرة إلى أن عواصف كبرى ستضرب الولايات المتحدة هذا الصيف.



ويُذكر أن العدد هو نفسه للعواصف التي تسببت بأضرار تُقدر بنحو ٥٠٠ مليار دولار في عام ٢٠٢٤، أما هذا العام فتوقع خبراء الأرصاد الجوية حدوث ما يصل إلى 18 عاصفة، 10 أعاصير و5 أعاصير كبرى يجب مراقبتها عن كثب أثناء عبورها المحيط الأطلسي.



وفي أسوأ السيناريوهات، قد تبدأ عواصف عام 2025 بالتشكل في وقت مبكر من شهر أيار.



وحثّ خبراء الأرصاد الجوية كل الأشخاص المعرضين لخطر موسم الأعاصير الأطلسية على وضع خطة جاهزة عند وصول العواصف.



وشملت الخطة الإخلاء، التعرف على الإمدادات ومعدات الطوارئ اللازمة عند تدهور الأحوال الجوية.