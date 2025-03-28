كارن بستاني تعلّق على أحداث الضاحية: "سلموا سلاحكم الآن!"

علّقت الإعلامية وسيدة الأعمال اللبنانية كارن بستاني على الاعتداءات التي شهدتها منطقة الحدت والضاحية الجنوبية اليوم الجمعة، عبر منشور نشرته على حسابها الرسمي في منصة X (تويتر سابقا).
وكتبت بستاني: "ما يحدث اليوم في #الضاحية_الجنوبية بعد اتفاق وقف إطلاق النار، يؤكد أن حزب الله لا يريد السلام لـ #لبنان ولا يريد الأمان لبيئته!".
وأضافت: "أوقفوا لعبة #إيران! سلّموا سلاحكم الآن!".
ويأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه جنوب لبنان ومحيط الضاحية توترات متزايدة، بعد مرور فترة زمنية على وقف إطلاق النار بين الأطراف المعنية.
ما يحدث اليوم في #الضاحية_الجنوبية بعد اتفاق وقف إطلاق النار يؤكد ان ح ز ب الله لا يريد السلام ل #لبنان ولا يريد الأمان لبيئته!
اوقفوا لعبة #ايران!
سلموا سلاحكم الان! pic.twitter.com/oWsjPfI1Sm
— Karen Boustany كارن البستاني (@BoustanyKaren) March 28, 2025
ما يحدث اليوم في #الضاحية_الجنوبية بعد اتفاق وقف إطلاق النار يؤكد ان ح ز ب الله لا يريد السلام ل #لبنان ولا يريد الأمان لبيئته!
اوقفوا لعبة #ايران!
سلموا سلاحكم الان! pic.twitter.com/oWsjPfI1Sm