كارن بستاني تعلّق على أحداث الضاحية: "سلموا سلاحكم الآن!"

علّقت الإعلامية وسيدة الأعمال اللبنانية كارن بستاني على الاعتداءات التي شهدتها منطقة الحدت والضاحية الجنوبية اليوم الجمعة، عبر منشور نشرته على حسابها الرسمي في منصة X (تويتر سابقا).

وكتبت بستاني: "ما يحدث اليوم في #الضاحية_الجنوبية بعد اتفاق وقف إطلاق النار، يؤكد أن حزب الله لا يريد السلام لـ #لبنان ولا يريد الأمان لبيئته!".

وأضافت: "أوقفوا لعبة #إيران! سلّموا سلاحكم الآن!".

ويأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه جنوب لبنان ومحيط الضاحية توترات متزايدة، بعد مرور فترة زمنية على وقف إطلاق النار بين الأطراف المعنية.