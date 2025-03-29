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لم يتمكن الأطباء من إنقاذه... رجل يلقى مصرعه بطريقة مأساوية والسبب: عدوى خطيرة!

منوعات
2025-03-29 | 08:20
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لم يتمكن الأطباء من إنقاذه... رجل يلقى مصرعه بطريقة مأساوية والسبب: عدوى خطيرة!
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لم يتمكن الأطباء من إنقاذه... رجل يلقى مصرعه بطريقة مأساوية والسبب: عدوى خطيرة!

توفي رجل يُدعى بيت هاينز جرّاء إصابته بعدوى بكتيرية أودت بحياته في غضون ثلاث ساعات.

وذهب هاينز للاستلقاء بعد شعوره بألم مفاجئ في الأذن، معتقداً أنه أصيب بنزلة برد فقط.

ونقل هاينز إلى المستشفى على الفور بعد تفاقم حالته، حيث اكتشف الأطباء أنه يعاني من عدوى التهاب السحايا، وهي عدوى تصيب الأغشية التي تغطي وتحمي الدماغ والحبل الشوكي.

وتوفي هاينز في المستشفى بعد مرور ثلاث ساعات على الرغم من محاولات الأطباء لإنقاذه.

وقالت زوجته لو هاينز: "لم نتوقع أبدًا أن حياتنا ستتغير إلى الأبد منذ ذلك اليوم"، مضيفةً أنها لم تكن قادرة على النهوض من السرير أو التحدث بعد وفاة زوجها.

وتصيب عدوى التهاب السحايا الأطفال والرضع والشباب غالباً، نظراً لضعف أجهزتهم المناعية، وتشمل أعراضها الحمى، والصداع الشديد، وتيبس الرقبة، والغثيان، والقيء.

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