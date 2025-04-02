الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"هنا تم إخفاء تابوت العهد المقدس"... رائد سابق في الاستخبارات المركزية الأميركية يكشف هذه التفاصيل

منوعات
2025-04-02 | 10:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;هنا تم إخفاء تابوت العهد المقدس&quot;... رائد سابق في الاستخبارات المركزية الأميركية يكشف هذه التفاصيل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"هنا تم إخفاء تابوت العهد المقدس"... رائد سابق في الاستخبارات المركزية الأميركية يكشف هذه التفاصيل

ادعى الرائد إد دامز الذي عمل سابقًا في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أنه يعلم بمكان إخفاء تابوت العهد المقدس.

وفي التفاصيل، كان دامز، الذي عمل في الوكالة في ثمانينات القرن الماضي، جزءًا من برنامج سري للجيش استخدم فيه أفرادًا، يُعرفون باسم "المشاهدين عن بُعد"، زعموا أنهم قادرون على إدراك معلومات عن أجسام أو أشخاص أو مواقع بعيدة.

وأظهرت الوثائق أن دامز شارك في مشروع بوابة النجوم، الذي استمر منذ عام 1977 حتى توقفه عام 1995 بعد اعتباره غير ناجح في جمع المعلومات الاستخبارية.

وفي حديث لموقع "ديلي ميل" البريطاني، صرح دامز أنه استخدم مؤخرًا مهاراته في الرؤية عن بُعد لتعقب تابوت العهد المفقود، مدعيًا أنه عثر عليه داخل مغارة البطاركة التي تقع في الضفة الغربية.

ووفقًا للتقاليد اليهودية والمسيحية والإسلامية، يُعتقد أن مغارة البطاركة هي مدفن العديد من الشخصيات التوراتية الرئيسية، بما في ذلك إبراهيم ويعقوب.

وقال دامز إنه أجرى بحثًا عن التابوت المفقود العام الماضي، وشعر حينها أنه داخل مكان مظلم، لم يشعر بالأمان بداخله ورأى لاحقا أنه داخل نفق حجري بقرب صندوق ثمين.

وفي هذا السياق، ظهرت المزيد من التفاصيل، وبدأ دامز يشعر بأن المكان "تاريخي" و"توراتي" ثم أجرى جلسة مشاهدة عن بُعد أخرى سمحت له بتحديد الموقع وخلص إلى أن تابوت العهد كان في مغارة البطاركة.

ويُذكر أن وثيقة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، ظهرت مؤخرًا،  ووصفت ما تم اكتشافه خلال التجربة، حيث أشارت إلى أن التابوت كان في موقع غير محدد في الشرق الأوسط. 

آخر الأخبار

منوعات

إخفاء

تابوت

العهد

المقدس"...

الاستخبارات

المركزية

الأميركية

التفاصيل

LBCI التالي
في اليوم العالمي للتوحد... علامات خفية تشير إلى الإصابة غير المشخصة
لم يتمكن الأطباء من إنقاذه... رجل يلقى مصرعه بطريقة مأساوية والسبب: عدوى خطيرة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-03-26

الوصايا العشر بداخله... ملفات سرية لوكالة الاستخبارات المركزية تدعي العثور على تابوت العهد (صور)

LBCI
أخبار دولية
2025-01-23

مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين جون راتكليف مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية

LBCI
آخر الأخبار
2025-02-04

الوزير السابق رائد خوري للـLBCI: الأحزاب هي من منحت التكليف لرئيس الحكومة وهي من ستعطي الثقة فمن الطبيعيّ أن "لا نقفز فوقها"

LBCI
فنّ
2025-02-04

ابنة ميريل ستريب تكشف عن هويتها الجنسية لأول مرة: "مباركة دخولي هذه المرحلة"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:15

رضيعة حيّة بين النفايات... هذا ما رآه عامل نظافة في هذا البلد! (صورة)

LBCI
منوعات
12:48

كنوز غزة في قلب باريس: آثار تروي تاريخاً عمره 5 آلاف عام (صور)

LBCI
منوعات
09:01

في اليوم العالمي للتوحد... علامات خفية تشير إلى الإصابة غير المشخصة

LBCI
منوعات
2025-03-29

لم يتمكن الأطباء من إنقاذه... رجل يلقى مصرعه بطريقة مأساوية والسبب: عدوى خطيرة!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:10

وزير المال أحال على مجلس الوزراء مشروع مرسوم إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2025-04-01

غرسة دماغية تترجم الأفكار بطريقة شبه فورية إلى كلام

LBCI
أخبار دولية
14:28

البيت الأبيض: والتز لم يستخدم بريده الشخصي في إرسال مواد سرية

LBCI
أخبار دولية
14:17

باريس تعول على "تحقيق نتائج" ملموسة في التعاون مع الجزائر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

ترامب في معركة على التاريخ الأميركي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

الرسوم الجمركية الأميركية: حيّز التنفيذ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

إليكم آخر ما اكتشفه باحثون حول الأهرامات في مصر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

هناء حمزة تفوز بجائزة PublisHer Excellence 2025 العالمية عن فئة الإبتكار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

صمت وزير الخارجية يشعل انتقادات الحزب بعد غارات الضاحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

الإنتخابات البلدية في موعدها وفي بيروت معركة مناصفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

التحقيقات الأمنية لم تحسم هوية مطلقي الصواريخ من الجنوب

LBCI
أخبار دولية
13:23

موقف الإدارة الأميركية تجاه ايران: بين الخيار العسكري والدبلوماسي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

واشنطن تستكمل استعداداتها في تل أبيب لضربة محتملة لإيران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
08:10

إخبار من المجلس الإسلامي الشيعي في موضوع اطلاق الصواريخ المجهولة المصدر في الجنوب

LBCI
فنّ
06:55

مشاهدات تخطت المليون... ناديا وفادي شربل يعيدان إحياء "عيلة ع فرد ميلة" بطريقة طريفة (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
03:13

وليد البعريني: نعم للتطبيع إذا كان يحمينا من الاعتداءات ويسترجع أرضنا

LBCI
حال الطقس
03:05

طقس متقلب مغبر مع رياح قوية...

LBCI
أخبار لبنان
05:51

معلومات الـLBCI: مطالبات ديبلوماسية للحكومة بوضع جدول زمنيّ لنزع سلاح “حزب الله”

LBCI
أخبار لبنان
05:45

عون: الاتصالات مستمرة لتذليل العقبات أمام تصدير الخضر والفاكهة إلى دول الخليج

LBCI
خبر عاجل
06:47

معلومات للـLBCI: البنك الدولي لن يبدأ بتنفيذ القرض بقيمة ٢٥٠ مليون دولار والمخصص لإزالة أنقاض الحرب قبل إتمام التعيينات في مجلس الإنماء والأعمار والتي يفترض أن يحملها معه الوفد الرسمي اللبناني إلى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي بـ٢١ نيسان بواشنطن

LBCI
فنّ
03:42

العالم يودع "باتمان"... رحيل نجم هوليوود فال كيلمر بعد صراع مع المرض

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More