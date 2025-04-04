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لتفادي ذرف الدموع والإصابة بالجروح... إليكم هذه النصيحة لتقطيع البصل بطريقة سهلة!

منوعات
2025-04-04 | 09:30
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لتفادي ذرف الدموع والإصابة بالجروح... إليكم هذه النصيحة لتقطيع البصل بطريقة سهلة!
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لتفادي ذرف الدموع والإصابة بالجروح... إليكم هذه النصيحة لتقطيع البصل بطريقة سهلة!

كشف الشيف البريطاني الشهير غوردون رامزي عن طريقة بسيطة لتقطيع البصل من دون الإصابة بجروح أو حتى ذرف الدموع.

 

ونصح رامزي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على فيسبوك بعدم تقطيع جذور البصل لضمان عدم خروج السوائل والمواد التي تسبب الدموع.

 

وأوصى رامزي بتقطيع البصل إلى نصفين قبل تقطيع منتصف الجذر واستخدام الأصابع الوسطى فقط في عملية التقطيع.

 

وقال رامزي: "وجِه السكين بأصابعك نحو الجذر وحاول الاقتراب منه قدر الإمكان بضربات لطيفة وطويلة"، مضيفاً: "ادفع السكين حتى منتصف البصلة، ثم قطعها من منتصفها قبل تقطيعها مرة أخرى من الأعلى".

 

 

 

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