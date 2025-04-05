هل تذوقتم مرطّب البشرة؟ نكهة مثلجات جديدة تشعل الإنترنت! (فيديو)

في خطوة غريبة ومفاجئة، بدأت تنتشر حول العالم نكهات مثلجات غير تقليدية، أبرزها "بوظة بطعم مرطب الفازلين"، والتي أثارت موجة من الجدل والانبهار على مواقع التواصل.

ورغم أن البعض اعتبرها مجرّد دعاية غريبة، إلا أن هذه النكهة أصبحت متوفّرة في بعض المتاجر والمقاهي، وتحوّلت إلى تجربة مثيرة للفضول، يتسابق البعض لتذوّقها وتصوير ردود فعلهم.

وبين من وجد الطعم "كريمي وغريب"، ومن شبّهه بمستحضرات العناية بالبشرة، يبقى السؤال: هل تجرؤون على تجربتها؟