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لا تغسلوا هذا الغرض في المنزل... غلطة شائعة قد تدمّر الغسالة!

منوعات
2025-04-05 | 11:00
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لا تغسلوا هذا الغرض في المنزل... غلطة شائعة قد تدمّر الغسالة!
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لا تغسلوا هذا الغرض في المنزل... غلطة شائعة قد تدمّر الغسالة!

قبل أن ترموا سجادة الحمام المبللة في الغسالة لتدويرة سريعة، توقّفوا فوراً!
فبحسب خبير في تصليح الأجهزة المنزلية، هذا التصرف البسيط قد يُلحق ضرراً بالغًا بالغسالة، وربما يتسبّب بإصلاحات قد تصل تكلفتها إلى أكثر من ألف دولار.

سكوت فلينت، المعروف بلقب "سكوت المُصلّح"، أوضح في منشور له على موقعFamily Handyman  أن سجاد الحمّام شديد الامتصاص يصبح ثقيلًا جدًا عند بلله، ما يُربك دورة العصر السريعة في الغسالات الحديثة ويؤدي إلى تدمير أجزائها الداخلية.

وأشار فلينت إلى أن الغسالات الأمامية الجديدة تتميّز بسرعة دوران عالية تصل إلى 1200 دورة في الدقيقة، ما يزيد من الضغط الناتج عن وزن السجادة المشبعة بالماء. هذه القوة الهائلة قد تُمزّق مكونات الغسالة من الداخل.

وأوضح أن "ألياف بعض أنواع السجاد الطويلة تنفصل أثناء الغسل وتسدّ مضخة التصريف"، وإصلاح أو استبدال هذه المضخة قد يكلّف مبلغ كبير من المال.

فلينت حذّر من أن صدور أصوات قوية أو ضجيج خلال دورة العصر قد يكون بمثابة "نداء استغاثة" من الغسالة، مشيراً إلى أن هذا يدل على تلف في محمل الجزء الخلفي من السلة.

وقال: "قد تستمر الغسالة بالعمل لبعض الوقت، لكنها في النهاية ستتوقف تمامًا عن الدوران."

ولتفادي هذه الكارثة، ينصح فلينت بحلّين بسيطين: إما غسل السجادة يدويًا، أو أخذها إلى مغسلة مخصصة تحتوي على آلات أكبر وأقوى تتحمّل هذا النوع من الأحمال الثقيلة.

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