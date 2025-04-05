في هذا البلد... امرأة شجاعة تواجه تمساحاً بيديها لإنقاذ كلبها (فيديو)

في مشهد لا يُصدق، أقدمت امرأة من ولاية فلوريدا على مواجهة تمساح ضخم بأيديها العاريتين، بعدما هاجم كلبها أثناء نزهة مسائية اعتيادية.

كيم سبنسر كانت تسير مع كلبها "كونا" في منطقة تامبا، عندما خرج تمساح يبلغ طوله نحو مترين من بحيرة قريبة واندفع نحوها بسرعة.

ورغم محاولتها سحب كونا والهرب، إلا أن التمساح كان أسرع، وتمكّن من التقاط الكلب بين فكيه، واضعاً رأسه وكتفه الأيمن بالكامل داخل فم الوحش المائي.

في لحظة بطولية، قالت سبنسر إنها "توقّفت عن التفكير" وتصرفت بغريزة الإنقاذ، فقفزت على التمساح وركبته، محاولة فتح فكيه لإنقاذ صديقها الوفي، مضيفةً: أدرك أن ذلك لم يكن تصرفًا أنثويًا، لكنني كنت أحاول بكل قوتي فتح فمه".

وبالفعل، استطاعت سبنسر خلال لحظات فتح فكي التمساح بدرجة كافية لتحرير كلبها، قبل أن ينسحب التمساح بنفس السرعة التي هاجم بها، ويعود إلى الماء.

وقالت سبنسر: "كنا محظوظين... لقد ركض بعيداً، وتمكنا من الهرب".

ورغم إصابة كل من كيم وكونا خلال المواجهة، إلا أن الإصابات لم تكن خطيرة، وقد تلقيا العلاج اللازم بما في ذلك بعض الغرز.