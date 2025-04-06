للحفاظ على مذاقه... تجنبوا إعادة تسخين الشاي بهذه الطريقة!

نصح البروفيسور مارك ميودونيك الأشخاص بعدم تسخين الشاي في الميكروويف بهدف الحفاظ على مذاقه لوقت أطول.

وأوضح ميودونيك أن الفلافونويدات، وهي مركبات طبيعية موجودة بكثرة في الشاي، هي التي تعطي المشروب نكهته المميزة عند تحضيره لكنها تتبخر بسهولة.

وقال ميودونيك: "هذه المركبات تختفي فجأة، وإذا أعدت تسخين الشاي، فلن تحصل على أي منها".

ولفت ميودونيك إلى أن "أسوأ كوب شاي يُمكنك الحصول عليه هو على متن الطائرة، حيث يمكن لمجموعة من العوامل، بما في ذلك انخفاض ضغط الهواء وجفاف هواء المقصورة، أن تُؤدي إلى انخفاض حاستي التذوق والشم".

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