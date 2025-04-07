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رجل خمسيني يتمتع بمظهر شبابي عشريني... هذا ما نصح المتابعين به!
منوعات
2025-04-07 | 05:50
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رجل خمسيني يتمتع بمظهر شبابي عشريني... هذا ما نصح المتابعين به!
كشف رجل خمسيني عن أسراره البسيطة للمحافظة على مظهره العشريني في حديث لموقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، قال تريستان لي إنه يتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا ويركز على أن يكون سعيدا وبصحة جيدة.
وأوضح تريستان أنه لم يخضع أبدًا لجراحة تجميلية، لكنه يخضع لحقن البوتوكس بانتظام.
ومع ذلك، اعتقد تريستان أن السبب الحقيقي خلف مظهره العشريني يكمن في تجنب الأطعمة المُصنّعة، النشاط البدني والتفكير الإيجابي.
وشرح تريستان أنه يتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا غنيًا بالبروتين ويعطي الأولوية للفاكهة والخضار مقارنة بالكربوهيدرات.
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عشريني...
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