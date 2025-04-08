استيقظ وهو يتحدث لغة مختلفة... ما حصل مع هذا المراهق صادم والسبب: عملية جراحية!

خضع مراهق من هولندا يعاني من متلازمة دماغية نادرة للغاية لعملية جراحية روتينية في الركبة، واستيقظ فجأةً وهو يتحدث لغة مختلفة.



وأُدخل المراهق البالغ من العمر 17 عامًا إلى مستشفى في هولندا لإجراء عملية جراحية تحت التخدير بعد تعرضه لإصابة أثناء لعب كرة القدم عام 2022.



واستيقظ المراهق وهو يتحدث الإنكليزية بلكنة أميركية وأصّر على أنه في ولاية يوتا، ولم يتمكن أيضاً من التعرف على والديه أو حتى فهم لغته الأم، ما دفع الأطباء إلى استشارة طبيب نفسي.



وبعد حوالي 18 ساعة من استيقاظه، بدأ المراهق يفهم اللغة الهولندية مجددًا لكنه استمر في التواصل باللغة الإنكليزية فقط، ولم يتمكن من التحدث بلغته الأم إلا في اليوم التالي.