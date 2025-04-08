من خلال تحليل حمضه النووي فقط... دراسة تكشف سبب وفاة توت عنخ آمون!

استطاعت دراسة حديثة أجراها المركز القومي للبحوث بكلية الطب بجامعة القاهرة في مصر، الكشف عن سبب وفاة الفرعون المصري توت عنخ آمون من خلال تحليل حمضه النووي فقط.

ووجد الباحثون في هذه الدراسة، أدلة جينية تشير إلى أن الفرعون المصري الشهير لقي حتفه قبل أوانه بسبب نوبات متكررة من الملاريا.

وصرح تيم باتي، المدير العام لمعرض توت عنخ آمون، في شهر كانون الثاني الماضي: "تُظهر الاختبارات أن توت عنخ آمون كان مصابًا بالملاريا".

وحدد تحليل الحمض النووي أن أجداد الملك، وهما الفرعون أمنحتب الثالث وملكته تي، توفيا أيضاً بسبب إصابتهما بالملاريا، الأمر الذي يفسّر سبب إصابته بالمرض أيضاً.

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