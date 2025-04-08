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"النوعية على حساب الكمية"... معالجة نفسية تكشف: هكذا يمكنكم تكوين صداقات جديدة!
منوعات
2025-04-08 | 09:00
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"النوعية على حساب الكمية"... معالجة نفسية تكشف: هكذا يمكنكم تكوين صداقات جديدة!
كشفت المعالجة النفسية ميليسا ليغر أن الصداقات مرتبطة أكثر بنوعية الأصدقاء وليس بكميتهم الكبيرة.
وقالت ليغر: "نظام الدعم القوي هو الأهم"، مضيفةً: "إذا كانت صداقاتك مستقرة لسنوات عديدة، فقد يعني ذلك أنك تفضل الحفاظ على مجموعة صغيرة ومتماسكة من الأصدقاء".
ولفتت ليغر إلى أن تغيّر عدد الأصدقاء قد يدّل على وجود مشكلة حقيقية، وخاصةً في حال تغيّره باستمرار.
وتابعت ليغر: "قد يشير ذلك إلى وجود مشكلة أعمق، مثل الصعوبة في الحفاظ على العلاقات أو انعدام الثقة في النفس".
وشددت ليغر على أهمية تكوين صداقات مع أشخاص يتمتعون ببوصلة أخلاقية جيدة، وصبر وتفهم، مضيفةً أنه "من المهم أيضاً تكوين صداقات جديدة مع أشخاص يشاركونك أنشطة مختلفة".
ونصحت ليغر الأشخاص باتخاذ الخطوة الأولى والتواصل مع الآخرين بشكل شبه دائم بهدف تكوين صداقات جديدة تدريجياً.
المصدر
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