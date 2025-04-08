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ولادة أول طفل في المملكة المتحدة بعد عملية زرع رحم... وهذه التفاصيل

منوعات
2025-04-08 | 10:59
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ولادة أول طفل في المملكة المتحدة بعد عملية زرع رحم... وهذه التفاصيل
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ولادة أول طفل في المملكة المتحدة بعد عملية زرع رحم... وهذه التفاصيل

للمرة الأولى في المملكة المتحدة، وُلدت طفلة بعد عملية زرع رحم خضعت لها والدتها من شقيقتها الكبرى، على ما أفاد مستشفى في لندن.

وقد ولدت الطفلة إيمي إيزابيل بتاريخ 27 شباط 2025، في مستشفى "كوين تشارلوت أند تشيلسي"، بعد عامين من خضوع والدتها غرايس ديفيدسون (36 عاما)، لعملية زرع رحم لأنها مولودة من دون رحم. وكلاهما يتمتعان بصحة جيدة.

وتقول ديفيدسون "حصلنا على أفضل هدية كنا نتمنّاها"، معربة عن أملها في أن تقدم هذه التقنية في المستقبل "خيارا إضافيا للنساء اللواتي لن يتمكنّ من حمل أطفالهنّ لولا ذلك".

وتعاني غرايس ديفيدسون من حالة نادرة تسمى متلازمة روكيتانسكي أو MRKH، تتسبب في عدم نمو الرحم أو عدم وجوده حتى. يصيب هذا المرض واحدة من كل خمسة آلاف امرأة.

تكون المبايض لدى المرأة المصابة سليمة وتنتج بويضات، وأصبح بالإمكان تاليا زرع جنين تم الحصول عليه عن طريق تلقيح اصطناعي بعد عملية زرع الرحم.

وأطلق على الطفلة اسم إيمي إيزابيل تيمنا بخالتها إيمي بوردي والجراحة إيزابيل كيروغا التي أجرت لأمها عملية الزرع مع البروفيسور ريتشارد سميث.

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