الرئيس الأميركي ينتظر حفيده اللبناني الأول... وهذا جنس الجنين! (صور)

احتفلت تيفاني ترامب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وطليقته مارلا مابلز، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحفل استقبال مولودها الأول من زوجها رجل الأعمال اللبناني مايكل بولس، ويبدو أنها كشفت من خلال الصور أنها تنتظر صبياً.

وظهرت تيفاني، البالغة من العمر 31 عامًا، في الصور التي نشرتها عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام يوم الإثنين، وهي ترتدي فستانًا أزرق طويلًا بينما تحتضن بطنها المنتفخ، وكتبت: "شهر واحد"، في إشارة إلى اقتراب موعد الولادة.

الفستان الأزرق الطويل، الذي يُعتقد أنه يرمز إلى جنس المولود، تميّز بقسم علوي مزخرف، وأكملت تيفاني إطلالتها بحذاء فضي عالي الكعب.

وفي صورة أخرى، ظهرت طاولة مليئة بالحلويات الفاخرة والمزيّنة بطابع شخصية "بيتر رابيت" الشهيرة من قصص الكاتبة بياتريكس بوتر، احتفالًا بالمولود المنتظر.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن عن حمل ابنته الأول في تشرين الأول 2024، خلال مشاركته في فعالية أقيمت في النادي الاقتصادي في ديترويت.

ووفقًا لتغريدة نشرتها مراسلة CNN ألينا ترين على منصة X (تويتر سابقا)، قال ترامب حينها: "ابنتي شابة مميزة جدًا"، قبل أن يضيف: "ستُرزق بطفل… وهذا أمر جميل".