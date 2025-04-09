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إليكم الطريقة الأمثل للرد على المجاملات غير المباشرة بسرعة وذكاء!
منوعات
2025-04-09 | 04:35
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إليكم الطريقة الأمثل للرد على المجاملات غير المباشرة بسرعة وذكاء!
يواجه العديد من الأشخاص تعليقات عدّة تقلل من شأنهم بشكل متكرر والتي تعرف أيضاً بالمجاملات غير المباشرة، الأمر الذي يدفعهم إلى الرد عليها بغضب من دون التحكم بمشاعرهم وتصرفاتهم.
وفي هذا السياق، قدّمت خبيرة الإتيكيت أليسون شيبرداك بعض النصائح البسيطة للحفاظ على رباطة الجأش عند سماع هذه التعليقات.
وقالت شيبرداك إن "أول ما يمكنكم فعله هو سؤال الشخص الآخر إذا قام بالإدلاء بهذا التعليق بهدف مجاملتكم"، مضيفةً: "يمكنكم أيضاً ان تطلبوا منه تكرار ما قاله للتو حتى تتاح له فرصة إعادة النظر في كلامه".
وأشارت شيبرداك إلى أن المجاملات غير المباشرة قد تأتي من الأصدقاء أو العائلة أو الشركاء، لكنها شائعة بشكل خاص في مكان العمل.
وتابعت شيبرداك: "يستخدم الزملاء في العمل المجاملات غير المباشرة كنوع من لعبة القوة من أجل الهيمنة أو الظهور بمظهر أكثر إثارة للإعجاب".
ولفتت شيبرداك إلى أن "أولئك الذين يتلقون مجاملات غير مباشرة في مكان العمل، يُثبطون عزيمتهم على الإنتاج، الأمر الذي ينعكس على تصرفاتهم وحياتهم بشكل سلبي للغاية في مكان العمل وخارجه."
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