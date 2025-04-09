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للتخلص من الأفكار المتلاحقة والنوم بشكل أسرع... اتبعوا هذه التقنية البسيطة!

منوعات
2025-04-09 | 05:40
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للتخلص من الأفكار المتلاحقة والنوم بشكل أسرع... اتبعوا هذه التقنية البسيطة!
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للتخلص من الأفكار المتلاحقة والنوم بشكل أسرع... اتبعوا هذه التقنية البسيطة!

يعاني العديد من الأشخاص من صعوبة في النوم يومياً بسبب الأفكار المتلاحقة التي تراودهم لحظة وضع رأسهم على الوسادة.

ومن جهته، كشف طبيب الطوارئ، الدكتور جو ويتينغتون عن تقنية بسيطة يمكنها المساعدة على التخلص من هذه الأفكار.

وتعرف هذه التقنية باسم "التتبع اللانهائي" وتُستخدم عادةً في العلاج وعلم الأعصاب لتهدئة العقول المُفرطة النشاط، ويشبه عملها إلى حدٍ ما "تشتيت انتباه طفل صغير بأداة لامعة".

وقال ويتينغتون: "كل ما عليك فعله هو رفع إصبعك ورسم رمز اللانهاية ببطء ومنهجية"، مضيفاً: "لا يجب عليك تحريك إصبعك بسرعة، فالسر يكمن في التحرك ببطء واستخدام عينيك فقط لتتبع الشكل".

ولفت ويتينغتون إلى أن هذه الحركة تنشط جهاز الدهليزي في الدماغ، وهو الجزء المسؤول عن التوازن وحركة العين والذي يُساعد تفعيله على إيقاف الأفكار المتسارعة وتنظيم الجهاز العصبي.

المصدر
 

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