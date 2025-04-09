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مع اقتراب فصل الصيف... هكذا يمكنكن الحفاظ على صحة الشعر
منوعات
2025-04-09 | 15:30
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مع اقتراب فصل الصيف... هكذا يمكنكن الحفاظ على صحة الشعر
مع اقتراب بداية فصل الصيف، قد تُسبّب الحرارة والأشعة فوق البنفسجية الضرر للشعر، كما يُؤدي الكلور إلى جفاف أطرافه.
وشاركت الاختصاصية أنابيل كينغسلي بعض النصائح للحفاظ على صحة الشعر قدر الإمكان مع الانتقال من الشتاء إلى الربيع والصيف.
وأفادت أنابيل أن التجعد قد يتفاقم في الربيع بسبب زيادة الرطوبة، وعندما يتبلل الشعر تتفكك الروابط الهيدروجينية التي تساعد على تماسكه موقتًا.
ومع عودة نشاط الحياة الاجتماعية، تحتاج المرأة إلى تصفيف شعرها بوتيرة أكبر، لذلك شدّدت أنابيل على ضرورة استخدام واقي الحرارة وواقي الأشعة فوق البنفسجية أيضًا.
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