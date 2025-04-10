حققت حلم زوجها المتوفي... يابانية تصبح أول شيف سوشي حائزة نجمة ميشلان في العالم

هذا العام، باتت تشيزوكو كيمورا أول طاهية متخصصة في إعداد السوشي تنال نجمة "ميشلان" العالمية، محققة بذلك الوعد الذي قطعته لزوجها الراحل بمواصلة مسيرته وتحقيق حلمه.

فاز مطعم "سوشي شوني" المملوك لليابانية البالغة 54 عاما والواقع في وسط منطقة مونمارتر في باريس في نهاية آذار، بنجمة "ميشلان". وسبق لهذا المطعم الذي افتتحه زوجها شوني كيمورا سنة 2021، أن فاز بالنجمة في آذار 2022.

كان ذلك بمثابة حلم له، لكنّ سعادته لم تدم طويلا، إذ توفي بعد ثلاثة أشهر فقط أي في حزيران 2022، عن 65 عاما بسبب إصابته بالسرطان. وفي العام التالي، خسر المطعم نجمته.

وتؤكد تشيزوكو كيمورا متحدثة باليابانية أن النجمة الجديدة هي لزوجها قائلةً: "أردتُ أن يستعيد المطعم الذي أديره حاليا نجمته. لو لم يحصل شوني على نجمة، لما كنتُ متحمسة للفوز بها بعد وفاته. لقد كان فخورا بتقدير مطعمه، لذا أصبحت هذه النجمة مهمة جدا لي".

وتتابع حديثها من مطعمها المتخصص بالسوشي والذي يضم تسعة مقاعد فقط ويتميز بهندسة معمارية راقية يطغى عليها الخشب "أخبرت شوني أنني لم أحصل على نجمة جديدة، بل استعدت النجمة التي فاز بها".

ويوفر المطعم قائمة تضم منتجات موسمية، مع مجموعة من الساشيمي والنيغيري.

في تقييمه للمطعم، يشير دليل "ميشلان" إلى أن "الرحلة الحسية مضمونة بفضل البراعة في تحضير النيغيري، واستخدام الأسماك المذهلة المحضرة بأشكال مختلفة، والتوابل المُضافة بعناية".

وتقول كيمورا "إذا كانت هذه الجائزة تلهم أو تشجع نساء أخريات، فسأكون سعيدة جدا"، مشددة على أنّ الجانب الأهم من نيلها الجائزة هو مواصلة إرث زوجها.

وكالة فرانس برس