كارن وازن تحتفل بعيد ميلادها في أجواء عائلية مميزة (صور)

احتفلت مدونة الموضة اللبنانية كارن وازن بعيد ميلادها برفقة زوجها وأولادها في أجواء عائلية دافئة.



ونشرت كارن وازن صورة عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام ظهرت فيها بمفردها وهي تحمل شمعة شرارية، بالإضافة إلى صورة أخرى جمعتها بعائلتها.