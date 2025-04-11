هايلي بيبر تخطف الأنظار بإطلالة سوداء جريئة (صورة)

لفتت عارضة الأزياء وسيدة الأعمال هايلي بيبر أنظار المتابعين في أحدث ظهور لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي.



ونشرت هايلي بيبر صورة لها عبر خاصية القصص المصورة على انستغرام، ظهرت فيها بقميص مكشوف الصدر مع سروال باللون الأسود، بالإضافة إلى نظارات شمسية.



كما نشرت هايلي بيبر أيضاً صورة لزوجها، النجم الشهير جاستن بيبر، ردّت من خلالها مجدداً على شائعات انفصالهما.