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دراسة تكشف: المحادثة وجهًا لوجه تُعتبر "مملة" بالنسبة للجيل الشاب
منوعات
2025-04-11 | 08:44
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دراسة تكشف: المحادثة وجهًا لوجه تُعتبر "مملة" بالنسبة للجيل الشاب
كشفت دراسة حديثة أن الجيل زد أو "Generation Z" يجد صعوبة في التركيز أثناء المحادثات وجهًا لوجه، وغالبًا ما يلجأ الأشخاص إلى هواتفهم فورًا.
وبحث الاستطلاع في كيفية تأثير التكنولوجيا والاستخدام المفرط للهواتف على مدى الانتباه، والتفاعلات في الحياة الواقعية، والصحة النفسية.
ووجد البحث أن 39% من الشباب يشعرون برغبة ملحّة في التحقق من هواتفهم أثناء المحادثات وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي، مع صعوبة تجاهل الإشعارات.
وفي حديث لموقع "
ميرور
" البريطاني، اعتبرت الدكتورة ليندا بابادوبولوس أن الجيل زد هو الأكثر تواصلًا مقارنة بالأجيال السابقة، لكنه أكثر وحدة.
وشرحت الدكتورة ليندا أن الإشعارات المستمرة، التصفح المتواصل والضغط للبقاء على اتصال دائم هي عوامل تُرهق الأجهزة العصبية لدى الشباب وتُشتّت انتباههم.
ووجد 38% من المشاركين أن المحادثات المباشرة "مملة"، بينما اعترف 63% منهم بصعوبة التعامل مع التفاعلات الشخصية، ونتيجةً لذلك، يتم اللجوء إلى الهواتف كوسيلة للهروب من الواقع، خاصةً خلال اللقاءات مع الأصدقاء وعند التواصل مع الأهل.
وقالت الدكتورة ليندا إننا بحاجة إلى مساعدة الشباب على بناء عادات رقمية صحية ولا يعني ذلك التخلص من الهواتف تمامًا، ولكن من خلال وضع إطار تنظيمي لاستخدامها.
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