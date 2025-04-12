انطلاق مهرجان كواتشيلا الأميركي... وليدي غاغا من أبرز المشاركين في اليوم الأول

انطلق الجمعة مهرجان كواتشيلا الأميركي الضخم في صحراء كاليفورنيا، مع حفلة لليدي غاغا التي أشعلت الأجواء عبر مجموعة من أعمالها القديمة والحديثة.



كذلك، قدمت ميسي إليوت عرضا موسيقيا رئيسيا أدت خلاله عددا من أغانيها الناجحة بينها "لوز كونترول" و"غيت يور فريك اون" و"وورك إت".



وأدى بينسون بون أغنيته الرائجة "بيوتيفل ثينغز" بالإضافة إلى أغنية "بوهيميان رابسودي" الشهيرة مع عازف الغيتار في فرقة "كوين" براين ماي.



وجاب آلاف من محبي الموسيقى الساحة الواسعة، مُلوّحين بمراوح ورقية وحاملين مظلات، مع تجاوز الحرارة 37,8 درجة مئوية.



وتُمثّل عطلة نهاية الأسبوع هذه انطلاقة غير رسمية لموسم المهرجانات الموسيقية.



ومن بين الموسيقيين الذي أحيوا حفلات الجمعة فرقة الإلكتروبوب الأسترالية "بارسيلز" وفرقة البانك البريطانية "ذي بروديغي".



وأشعلت النجمة الجنوب إفريقية تيلا حماسة الحشود الجمعة، إذ رقصت مع فرقتها من الراقصين إلى جانب تمثال نمر عملاق، بعد عام من إصابة أجبرتها على الانسحاب من النسخة السابقة من المهرجان.



وقدّمت ليزا من فرقة "بلاك بينك" عرضا منفردا على المسرح، بعد تقديم عرضين خلال مهرجان كواتشيلا مع زميلاتها في الفرقة.



وفي وقت لاحق من عطلة نهاية الأسبوع، ستحيي المغنية تشارلي إكس سي إكس حفلة، بعد عام حافل بالإنجازات شهد نجاحا كبيرا لأحدث ألبوماتها.



ويحلّ ترافيس سكوت ضيفا مميزا بعد أداء لفرقة "غرين داي" السبت، بعد سنوات من إلغاء نسخة عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19 والتي كان مغني الهيب هوب من أبرز المشاركين فيها.