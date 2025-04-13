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رغم دمار الزلزال الأخير... بورما تحتفل بمهرجان الماء
منوعات
2025-04-13 | 11:15
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رغم دمار الزلزال الأخير... بورما تحتفل بمهرجان الماء
احتفل آلاف الأشخاص في بورما الأحد ببدء مهرجان عيد المياه، وسط الدمار الناجم عن زلزال أواخر آذار، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
ويتميز عيد رأس السنة البورمية المعروف بثينغيان، بطقوس الرش التي ترمز إلى التطهير والتجديد لكن الأجواء حزينة في ماندالاي التي دمرها زلزال بقوة 7,7 درجات على مقياس ريختر في 28 آذار.
فبعد أسبوعين على الكارثة، لا يزال مئات البورميين ينامون في خيام بالقرب من مبانٍ منهارة وفنادق مدمرة ومتاجر شاي تحولت ركاما.
ويفتقر العديد منهم إلى مراحيض قابلة للاستعمال أو يتعين عليهم انتظار دورهم للحصول على مياه الشرب، كذلك يخشون أن تقضي الأمطار الغزيرة التي توقعها خبراء الأرصاد الجوية على أماكن إقامتهم تحت الخيَم والمساكن الموقتة.
وفي ساعة مبكرة من صباح الأحد، بدأت العائلات في شراء أوانٍ ونباتات يضعها السكان عادة في منازلهم للاحتفال بالعام الجديد، لكنّ الأطفال لم يلعبوا كالعادة بمسدسات الماء، فيما غابت الموسيقى والرقص بأمر من المجلس العسكري الحاكم.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن الزلزال دمر أكثر من 5200 مبنى، في حين يحتاج أكثر من مليوني شخص إلى المساعدة بسبب الزلزال، بحسب الأمم المتحدة.
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