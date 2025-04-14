الفاتيكان يعلن مصمم كاتدرائية برشلونة أنطوني غاودي "مكرما"

منحت الكنيسة الكاثوليكية المعماري الكاتالوني أنطوني غاودي (1852-1926)، وهو مهندس معماري اشتُهر خصوصا بتصميمه كاتدرائية "ساغرادا فاميليا" في برشلونة، صفة "مكرّم"، في خطوة أولى على طريق القداسة، على ما أعلن الفاتيكان الاثنين.



واعترف البابا فرنسيس "بالفضائل البطولية" للفنان الكاتالوني الملقب بـ"مهندس الله"، وأذن للدائرة المختصة بقضايا القديسين بإصدار مرسوم يعلنه "مكرّما"، بحسب بيان الفاتيكان.



ويشكل الاعتراف بالفضائل البطولية خطوة تسبق التطويب، وهي مرحلة لاحقة تشترط الكنيسة لإعلانها إثبات حدوث معجزة يُنسب للشخص المعني اجتراحها. بعد ذلك، تكون هناك حاجة إلى معجزة ثانية يعترف بها الفاتيكان لمنح الشخص صفة "قديس"، في نهاية عملية تستغرق غالبا سنوات طويلة.



وقد أُطلق مسار تطويب هذا المهندس المعماري الرؤيوي الذي عُرف بالتزامه المسيحي القوي، في روما عام 2003. وفي كانون الأول/ديسمبر 2023، كلف رئيس أساقفة برشلونة الكاردينال خوان خوسيه أوميلا جمعية قانونية مكونة من رجال دين وعلمانيين بحمل القضية دعما لجمعية مدنية.



وغاودي هو مصمم كنيسة "ساغرادا فاميليا" (العائلة المقدسة) الضخمة في برشلونة، والتي لم تنتهِ أعمال إنشائها بعد أكثر من قرن على إطلاقها، وقد تم تكريسها في عام 2010 من جانب البابا بنديكتوس السادس عشر، ما مهد الطريق لاستخدامها كمكان للعبادة.



وفي تلك المناسبة، أشاد البابا الألماني "بعبقرية أنطوني غاودي" الذي "استلهم من إيمانه المسيحي الشديد، ونجح في تحويل هذه الكنيسة إلى وسيلة لتمجيد لله مصنوعة من الحجر".



ولإعلان هذا المرسوم، استقبل البابا فرنسيس البالغ 88 عاما والذي يتعافى من نوبة خطيرة من الالتهاب الرئوي، رئيس دائرة دعاوى القديسين الكاردينال مارتشيلو سيميرارو، في أول اجتماع رسمي مدرج على جدول أعماله منذ خروجه من المستشفى في 23 آذار.