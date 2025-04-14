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لهذه الأسباب... انخفاض قياسي في عدد سكان اليابان في 2024

منوعات
2025-04-14 | 15:30
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لهذه الأسباب... انخفاض قياسي في عدد سكان اليابان في 2024
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لهذه الأسباب... انخفاض قياسي في عدد سكان اليابان في 2024

انخفض عدد سكان اليابان إلى 123,8 مليون نسمة في تشرين الأول 2024، أي أقل بنحو 550 ألف نسمة عن العام السابق، في تراجع سنوي للعام الرابع عشر على التوالي، بحسب البيانات الرسمية الصادرة الاثنين.

ويبدو هذا الانخفاض أكثر وضوحا عند استثناء الأجانب، مع تراجع قدره 898 ألف شخص ليصل عدد اليابانيين إلى 120,3 مليونا.

وهذا الانخفاض هو الأكبر الذي يتم تسجيله على الإطلاق منذ أن بدأت الحكومة في جمع البيانات القابلة للمقارنة في عام 1950، وفقًا لوزارة الداخلية.

ومعدل المواليد في اليابان هو من بين أدنى المعدلات في العالم، مما يهدد بتناقص القوة العاملة وانخفاض الاستهلاك ومواجهة الشركات صعوبات في التوظيف.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي "إن معدل المواليد يواصل الانخفاض لأن العديد من الأشخاص الذين يريدون تربية الأطفال غير قادرين على تحقيق رغباتهم".

ويؤجل العديد من الشباب اليابانيين الزواج وإنجاب الأطفال لأسباب متنوعة ومن بينها انعدام الأمن الوظيفي وتغير القيم الاجتماعية وتراجع أهمية الزواج.

وإذ تتجه اليابان إلى توظيف العمال الأجانب الشباب غير أنها تنتهج سياسة هجرة صارمة، ولا تسمح بدخول العمال الأجانب إلا على أساس مؤقت.

وأشار هاياشي إلى أن الحكومة تنوي رفع أجور الشباب مع تقديم المساعدة في تعليم الأطفال.

واوضح "سنعمل على تعزيز التدابير الشاملة" لدعم الراغبين في أنجاب أطفال و"تربيتهم بكل طمانينة".

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