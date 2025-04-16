عرض ساعة جيب لأحد ركاب "تايتانيك" للبيع في مزاد بريطاني... إليكم سعرها!

تُعرض ساعة جيب وأوراق نقدية وأموال عُثر عليها بين متعلقات ركاب سفينة تايتانيك للبيع في مزاد علني في المملكة المتحدة في 26 نيسان.وعُثر على الساعة بين متعلقات الراكب الدنماركي في الدرجة الثانية هانز كريستنسن جيفارد الذي كان من بين 1500 شخص لقوا حتفهم عندما غرقت السفينة بعد اصطدامها بجبل جليدي في عام 1912.وكانت جيوب هانز كريستنسن جيفارد تحتوي على دفتر توفير، ومفاتيح، ونقود في محفظة، وبوصلة، وجواز سفر، فضلا عن ساعة الجيب التي تُقدّر قيمتها في المزاد بنحو 50 ألف جنيه إسترليني (66300 دولار).وكان هانز كريستنسن جيفارد البالغ حينها 27 عاما، مسافرا إلى الولايات المتحدة مع اثنين من أصدقائه لقيا أيضا حتفهما في الحادثة.وقال أندرو ألدريدج من دار "هنري ألدريدج آند صن" المنظمة للمزاد إن "حركة الساعة متجمدة في اللحظة التي ابتلعت فيها المياه الباردة في شمال المحيط الأطلسي ليس فقط مالكها لكن أيضا سفينة الركاب الأكثر شهرة على مر العصور، تايتانيك، في 15 نيسان 1912".المصدر: فرانس برس