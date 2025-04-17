طرح قلنسوة للبابا فرنسيس للبيع في مزاد خيري

طُرحت قلنسوة من مجموعة البابا فرنسيس الشخصية وتحمل توقيعه، للبيع في مزاد خيري، في خطوة سبقه إليها أسلافه في السدة البابوية، على ما أعلن المنظمون الخميس.



وتُقدّر قيمة القلنسوة المرفقة بشهادة من سكرتير البابا الخاص، بسعر يتراوح بين 30 و40 ألف يورو.



والخميس، قبل عشرة أيام من إغلاق المزاد، وصل سعر القلنسوة إلى 4900 يورو، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.



ويعود ريع المزاد إلى منظمة History Life Onlus الإيطالية غير الحكومية، والتي تشارك في مشاريع اجتماعية وتعليمية.



وقال رئيس المنظمة غير الحكومية فيديريكو ستورتي في تصريحات أوردها البيان إن "القلنسوة سُلّمت إلينا مباشرة في بيت القديسة مرتا"، حيث يعيش الحبر الأعظم الأرجنتيني خورخي بيرغوليو في الفاتيكان، "بعد أن أعرب البابا عن استعداده لدعم مشروعنا".



وبالإضافة إلى قلنسوة البابا، يضمّ المزاد قطعا أخرى تبرع بها رياضيون إيطاليون، بينهم حارس المرمى السابق دينو زوف، والمهاجم فرانشيسكو توتي، ولاعب التنس المصنف أول عالميا يانيك سينر، معروضة للبيع في المزاد.