صورة طفل فلسطيني بترت ذراعاه تفوز بجائزة وورلد برس فوتو

فازت صورة مؤثرة جدا لطفل فلسطيني عمره تسع سنوات بترت ذراعاه إثر هجوم إسرائيلي على غزة، بجائزة وورلد برس فوتو، أعرق مسابقة للتصوير الصحافي، في نسختها للعام 2025.وتظهر الصورة التي التقطتها سمر أبو العوف لحساب "نيويورك تايمز"، الطفل محمود عجور الذي أجلي إلى الدوحة بعد انفجار أدى إلى بتر ذراعه وتشوه الأخرى العام الماضي.وصرّحت أبو العوف خلال تسلّم الجائزة في أمستردام أن "العمل على هذا المشروع تجربة فريدة من نوعها لكنها مؤلمة".وأكّدت المصورة التي تعلّمت بمفردها أصول التصوير الصحافي أن "الأطفال الفلسطينيين دفعوا ثمنا باهظا للفظائع التي قاسوها. ومحمود هو واحد منهم".وأبو العوف من غزة أيضا وتم إجلاؤها في كانون الأول 2023. وتقوم حاليا بتصوير فلسطينيين مصابين بجروح بالغة وموجودين في الدوحة. وهي أوّل مصورة فلسطينية تفوز بجائزة وورلد برس فوتو.وكشفت أبو العوف "من أصعب الأمور التي قالتها لي والدة محمود إنه عندما أدرك أن ذراعيه بترتا، كانت أول عبارة قالها +كيف سأتمكن من معانقتك+".