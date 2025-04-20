قلق في سريلانكا بعد تداول صورة لذخيرة بوذية يُحظر تصويرها

أطلقت سريلانكا، يوم الأحد، تحقيقًا حول صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي يُزعم أنها تُظهر بقايا إحدى أسنان بوذا، رغم أن هذه البقايا معروضة تحت حراسة مشددة ويُمنع تصويرها.

وقالت الشرطة إنها تريد تحديد ما إذا كانت الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع جاءت من العرض النادر لهذه الذخائر الخاضعة لحراسة مشددة، أم أنها مزيفة.

يُحظر تماما التصوير أثناء العرض العام للذخائر التي تحظى بأهمية كبيرة لدى البوذيين وعُرضت آخر مرة في آذار 2009.

يتم تفتيش المصلين، ويُمنع إدخال الحقائب والطرود. ويُمنع أيضا استخدام الهواتف المحمولة داخل المعبد.

وقال مسؤول في الشرطة: "إذا التقط أحدهم صورة داخل المعبد، فهذا يشكل خرقا أمنيا خطيرا"، مؤكدا أنّ "هناك وجودا كبيرا لضباط بملابس مدنية داخل المعبد".

وقالت الشرطة إن نحو 125 ألف شخص تفقدوا الذخائر في اليوم الأول من العرض الذي يستمر حتى 27 نيسان.

ويعتقد سكان سريلانكا الذين يدينون بالبوذية بأكثريتهم أن ناب بوذا الأيسر محفوظ في المعبد. وهي أكثر من مجرد موضوع للعبادة الدينية، إذ تشكل أيضا رمزا لسيادة الدولة.

وكالة فرانس برس