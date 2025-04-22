الكحول تعزز الروابط الاجتماعية لدى الشمبانزي تمامًا مثل البشر... وفيديو طريف يؤكد الدراسة (فيديو)

كشفت دراسة جديدة أن "الشمبانزي البري يعشق أيضًا شرب الخمر مع أصدقائه"، حيث صوّر علماء من جامعة إكستر مجموعة قرود برية وهي تتشارك فاكهة تحتوي على الكحول في غينيا بيساو.



ووفقًا للخبراء، أشارت الحادثة إلى أن الكحول قد يكون لها فوائد في تعزيز الروابط الاجتماعية لدى الشمبانزي، تمامًا مثل البشر.



وأوضحت الباحثة آنا بولاند أنه بالنسبة للبشر يؤدي شرب الكحول إلى إطلاق الدوبامين والإندورفين والشعور بالسعادة والاسترخاء ويساعد على تقوية الروابط الاجتماعية.



وفي هذا السياق، طرحت بولاند إشكالية، مفادها: "هل تنعكس الفوائد نفسها على قرد الشمبانزي؟".



وقال الخبراء إن حوالي 60 إلى 85% من النظام الغذائي للشمبانزي يتكون من الفاكهة، لذلك فإن المستويات المنخفضة من الكحول قد تُشكّل "استهلاكًا كبيرًا" لديها.



ولا يعلم الخبراء حاليًا تأثير الكحول على عملية الأيض لدى الشمبانزي ولكنهم يعتقدون أنها قد تؤثر على المراحل التطورية المبكرة لـ"التلذذ بالطعام".



وأمل الباحثون في إجراء دراسة أطول لمعرفة كيفية تفاعل الشمبانزي مع بعضها البعض على مدى فترات زمنية طويلة.