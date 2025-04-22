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"سرّ" في وجه الرجل يجعله أكثر جاذبية لدى للنساء... إليكم ما اكتشفه الخبراء

منوعات
2025-04-22 | 05:25
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&quot;سرّ&quot; في وجه الرجل يجعله أكثر جاذبية لدى للنساء... إليكم ما اكتشفه الخبراء
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"سرّ" في وجه الرجل يجعله أكثر جاذبية لدى للنساء... إليكم ما اكتشفه الخبراء

أجرى علماء الجامعة البابوية الكاثوليكية في بنما دراسة حديثة ادّعوا فيها أن النساء تجدن اللحية الخفيفة لدى الرجال أكثر جاذبية، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي دراستهم، عرض الباحثون وجوه رجال من مختلف الأعمار، بأنواع مختلفة من اللحى ثم طُلب من النساء تقييمهم من حيث الجاذبية والثقة.

وكشفت النتائج أن اللحية الخفيفة صُنفت على أنها الأكثر جاذبية.

وقال الباحثون إن النتائج تتوافق مع دراسات أخرى تشير إلى زيادة جاذبية اللحى الخفيفة مقارنةً باللحى الكاملة.

وأظهرت النتائج أن الذقن الخفيفة تُعزز الجاذبية المُتصوّرة لدى الرجال الأصغر سنًا، ما يجعلهم يبدون أكثر جدارةً بالثقة.

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