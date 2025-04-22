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"امتلاك كلب يمنح شعورًا بالرضا يفوق العلاقة مع الأصدقاء أو الشركاء"... إليكم ما كشفه الخبراء
منوعات
2025-04-22 | 06:58
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"امتلاك كلب يمنح شعورًا بالرضا يفوق العلاقة مع الأصدقاء أو الشركاء"... إليكم ما كشفه الخبراء
قيّم باحثو جامعة إيتفوس لوراند في المجر علاقة مالكي الكلاب بحيواناتهم الأليفة معتبرين أنها "أكثر إرضاءً من علاقاتهم مع أصدقائهم وشركائهم وحتى أطفالهم".
وفي التفاصيل، أجرى الفريق استطلاعًا لآراء 700 مالك كلب للتدقيق بعلاقاتهم مع حيواناتهم الأليفة وأصدقائهم وعائلاتهم.
وأظهرت النتائج أن المالكين يشعرون بأن كلابهم تحبهم أكثر من أي شخص آخر ويعتبرونها الصديق الأفضل.
وبناءً على النتائج، أفضل تفسير لعلاقة المالك بكلبه هو أنها تشبه مزيجا من علاقته بالأطفال والأصدقاء المقربين.
وقال المؤلف الرئيسي إينيكو كوبيني إن النتائج برهنت أن الكلاب تحتل مكانة فريدة في عالمنا الاجتماعي، فهي توفر الأمان العاطفي.
كما قال المالكون إنهم شعروا أن كلبهم هو الأكثر حبًا لهم بين كافة الشركاء والعلاقات العاطفية، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
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إليكم
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