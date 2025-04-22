ابنة دونالد ترامب تستعرض مهاراتها بركوب الأمواج في كوستاريكا... قوامها الممشوق حديث المتابعين! (صور)



تصدرت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عناوين الصحف في الساعات القليلة الماضية بعد ظهورها في كوستاريكا وهي تستمتع بعطلتها.

وظهرت إيفانكا ترامب في الصور التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التوصل الإجتماعي، وهي تمارس رياضة ركوب الأمواج (Surfing) وتستعرض مهاراتها أمام زوجها وأطفالها الثلاثة.



وارتدت إيفانكا ترامب بدلة سباحة باللون الأسود تميزت بفتحة في منطقة الصدر وشق في خط العنق، مما أبرز قوامها الممشوق.