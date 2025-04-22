5 عوامل تقلص متوسط العمر بأكثر من 10 سنوات... تعرفوا عليها!

وجدت دراسة حديثة، نُشرت في مجلة نيو إنغلاند الطبية، أن ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، والسمنة، والسكري، والتدخين هي عوامل قد تُقلص متوسط العمر المتوقع بأكثر من عقد.وبحسب نتائج الدراسة، انخفض متوسط عمر الرجال الذين عانوا من جميع عوامل الخطر الخمسة بما يقارب 12 عامًا، والنساء بمقدار 14.5 عامًا.وارتفعت نسبة الوفاة لدى الرجال أيضاً إلى 94 في المئة، وإلى 88 في المئة لدى النساء.ووجد العلماء أن إدارة جميع العوامل الخمسة يمكن أن تضيف خمس سنوات إضافية إلى العمر.وأضاف الإقلاع عن التدخين في سن 55 عامًا تقريبًا 2.1 سنة من العمر للنساء و2.4 سنة للرجال، بينما أدى انخفاض ضغط الدم إلى تأخير مشاكل القلب بمقدار 2.4 سنة للنساء و1.2 سنة للرجال.وقال هولغر ثيل، مدير مركز القلب في لايبزيغ بألمانيا: "تُظهر الدراسة أنه حتى في سن الخمسين تقريبًا، يمكن للأفراد إجراء تغييرات جوهرية في نمط حياتهم، مما يؤثر بشكل كبير على متوسط العمر المتوقع".