"شنتشو-20"... الصين تستعد لإطلاق مهمة فضائية مأهولة جديدة وهذه التفاصيل!

تستعد الصين لإطلاق مهمة فضائية مأهولة جديدة هذا الأسبوع، في إطار سعيها لتحقيق هدفها بإرسال رواد فضاء إلى القمر خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق وكالة "فرانس برس".



وستنطلق مهمة "شنتشو-20" من مركز إطلاق جيوكوان في شمال غرب البلاد، مع ثلاثة رواد فضاء سيتوجهون إلى محطة تيانغونغ الفضائية التي بنتها الصين، حيث سيمكثون لنحو ستة أشهر.



وتهدف المهمة إلى المساهمة في تحقيق الهدف الطموح للصين المتمثل في إرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول 2030 ثم بناء قاعدة قمرية هناك.



وقالت وكالة الفضاء الصينية الأسبوع الفائت إن مركبة "شنتشو" الفضائية وصاروخها "لونغ مارش-2إف" نُقلا إلى موقع الإطلاق وسيتم إطلاقهما "في الوقت المناسب في المستقبل القريب".



وأظهرت صور نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الصاروخ الأبيض الطويل على قاعدة زرقاء مزيّنة بأعلام صينية، وتحيط به لافتات حمراء وذهبية تشيد بالبرنامج الفضائي الوطني.



وأشارت وكالة الفضاء الصينية (CMSA) إلى أن "مرافق ومعدات موقع الإطلاق في حالة جيدة حاليا. وستُجرى عمليات تدقيق وظيفية واختبارات مشتركة كما هو مخطط له".



ولم تعلن السلطات حتى اليوم عن هوية رواد الفضاء الذين سيستقلون مركبة "شنتشو-20" أو المهام المحددة التي سيؤدونها.



ونقلت قناة "سي سي تي في" الصينية عن تشو وين شينغ، أحد أعضاء مركز تدريب رواد الفضاء في البلاد، قوله إن الطاقم "في وضع جيد ومناوراته دقيقة والتنسيق بين أعضائه جيد".



وسيتولى قيادة المهمة كاي شيو تشي (48 عاما)، وهو طيار مقاتل سابق ذهب إلى محطة تيانغونغ الفضائية خلال مهمة "شنتشو-14" في العام 2022.



