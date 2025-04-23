صدمة كبيرة في الوسط الفني... الموت يغيب الإعلامي صبحي عطري

توفي الإعلامي الشهير صبحي عطري اليوم الأربعاء بشكل مفاجئ، في خبر شكّل صدمة في الوسط الفني.

ونعى موقعET بالعربي الإعلامي الشهير عبر حساباته على مواقع التواصل، وكتب: "في خبر حزين وقاسٍ على فريق ET بالعربي ومجموعة كاريزما للإعلام، ننعي ببالغ الحزن والأسى زميلنا العزيز صبحي عطري. نتقدّم من أهله وأصدقائه بأحر التعازي القلبية، رحم الله صبحي وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان".

والجدير ذكره أن صبحي عطري ممثل وإعلامي ومقدم برامج سوري ولد في حلب وعمل في العديد من الصحف والمجلات قبل أن ينتقل إلى عالم التلفزيون عام 2007 ليتخصص في مجال الاعلام الفني والترفيهي.